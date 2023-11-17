Гендиректор WADA о том, что Россия не выплатила взнос: «Это проблема для нас, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами»

Теги WADA Оливье Ниггли деньги Биатлон

В WADA подтвердили, что Россия не выплатит ежегодный взнос в агентство.

«Мы получили информацию, что ни Россия, ни Беларусь не заплатят взнос в этом году, так как они больше не признают механизм распределения взносов через Совет Европы, членами которого они не являются.

Это проблема для WADA, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами», – сказал генеральный директор агентства Оливье Ниггли.

Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году

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16 комментариев

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Беглый*
За что вообще платить этим лжецам и лицемерам? За дискредитацию нашего спорта по заказу политических сил? Насквозь ангажированная и позорная структура
+19
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Рустем Галеев
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Очень хорошо,остальные страны тоже перестанут платить проамериканской организации
+12
-2
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ДИОНИС
Ну, вы же сами отменили спортсменов из России и Белоруссии! Так что теперь это ваши проблемы, ВАДА!
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Зулфира Мухаметшина
США триллионы тратит на войну с нами.Обойдутся без наших денег.
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Anfitan
"не удастся скомпенсировать"....эммм то есть вы наивные, уже потратили (попили) средства, которые, наивно полагали, вам должна Россия с Белоруссией заплатить? или просто на них рассчитывали? гы, гы, гы....
+6
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+6
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Дисперсия
Наконец-то.
+5
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Дисперсия
Денег им не давать, к нашим соревнованиям не подпускать. Чтоб духу их рядом не было.
+4
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Ирина Иванова
А WADA надеялась, что Россия, как унтер-офицерская вдова, и взнос выплатит, и сама себя высечет?
+3
0
+3
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Anfitan
Ответ lepestok
не хочет ли Банька пойти в баньку?))))
у него тепловой удар уже)))) и передоз ....эвкалипта)
+3
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lepestok
не хочет ли Банька пойти в баньку?))))
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And-Rover
А зачем вам нужны деньги от кого-то, когда вы ничего не делаете? Может вам в психбольницу, а?
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Наталья Карлова
ну хоть здесь мы им проблему создали!)
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Железная Леди
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Ответ Рустем Галеев
Очень хорошо,остальные страны тоже перестанут платить проамериканской организации
Это очень сомнительно.
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Lennuci
Kарты Мир с переводами SWIFT все равно не принимают. Кто ж виноват?
Припишите еще триллион к госдолгу и отдайте WADe, делов-то.
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Olga Tchistyakov
Прямо на душе приятно стало))))
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