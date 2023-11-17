Гендиректор WADA о том, что Россия не выплатила взнос: «Это проблема для нас, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами»

В WADA подтвердили, что Россия не выплатит ежегодный взнос в агентство.

«Мы получили информацию, что ни Россия, ни Беларусь не заплатят взнос в этом году, так как они больше не признают механизм распределения взносов через Совет Европы, членами которого они не являются.

Это проблема для WADA, так как этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами», – сказал генеральный директор агентства Оливье Ниггли.

Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году