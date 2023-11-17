Васильев о заявлении WADA по Играм дружбы: «Было бы наивно полагать, что они не начнут строить какие‑то козни»

Дмитрий Васильев считает, что WADA будет продолжать «строить козни» России.

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за статуса несоответствия антидопингового агентства страны.

«Люди, руководящие этими организациями, – вредители всего мирового олимпийского движения. Так что было бы наивно полагать, что они не начнут строить какие‑то козни. Вот они их и начинают строить. Только вот если вспомнить, как они относятся к другим национальным антидопинговым агентствам, то увидим другую картину.

Например, известный случай с британским легкоатлетом Мо Фара: его уличили в употреблении допинга, он практически сам уже признался, и когда WADA запросила пробу B, WADA было послано в соответствующее место. И все, утерлись, а дальше все хорошо стало. У них такой подход.

А по поводу нашего РУСАДА они почему‑то считают, что не соответствует. Тут все белыми нитками шито. Все понятно. Было бы удивительно, если бы они ничего не предприняли, чтобы не дискредитировать наши игры.

Пока идет СВО, ситуация не изменится. Как только закончится СВО, на следующий день они прибегут с нами мириться. Это совершенно очевидно. Тут двух мнений быть не может», - сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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