Гендиректор WADA об Играх дружбы: «Страна, лишенная статуса соответствия нашему кодексу, не имеет права организовывать крупные соревнования»
В WADA считают, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы.
Соревнования планируются в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания Международного олимпийского комитета (МОК).
Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу.
Мы не сможем следить за этим соревнованием, в нем не будет задействовано AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), таким образом, атлеты не будут обеспечены системой справедливости.
Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.
На данный момент Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу WADA.
А нам много раз заявляли, что на Игры Дружбы приедут якобы только спортсмены из КНДР и Эритреи. Значит, выходит, на участие в Играх северокорейцев и эритрейцев так отреагировали Международные организации!
А что ещё нельзя без высочайшего разрешения? Воду пить можно хоть?
Надзор в спорте должен осуществляться. Но не вами, полностью дискредитировавшая себя шайка. А, судя по хору возмущённого кряхтения, эта "вада" в нашей стране неплохо зарабатывала.
Ещё как имеет право провести.