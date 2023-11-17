Гендиректор WADA об Играх дружбы: «Страна, лишенная статуса соответствия нашему кодексу, не имеет права организовывать крупные соревнования»

В WADA считают, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы.

Соревнования планируются в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания Международного олимпийского комитета (МОК).

Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу.

Мы не сможем следить за этим соревнованием, в нем не будет задействовано AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), таким образом, атлеты не будут обеспечены системой справедливости.

Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.

На данный момент Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу WADA.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?