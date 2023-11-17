Гендиректор WADA об Играх дружбы: «Страна, лишенная статуса соответствия нашему кодексу, не имеет права организовывать крупные соревнования»

Теги WADA РУСАДА Оливье Ниггли AIU Игры дружбы Водные виды

В WADA считают, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы.

Соревнования планируются в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишенной признания Международного олимпийского комитета (МОК).

Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу.

Мы не сможем следить за этим соревнованием, в нем не будет задействовано AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), таким образом, атлеты не будут обеспечены системой справедливости.

Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.

На данный момент Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу WADA.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

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51 комментарий

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viktorpavlov70
Ну вас НХЛ, НФЛ и НБА лесом послали. И что? Как-то без вас справляются.
+83
-6
+77
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lepestok
была скептично настроена в отношении Игр Дружбы, но теперь вижу, что дело хорошее, надо проводить)))))))
+68
-13
+55
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Кашшай Чакырович
Нужно сказать wada дружно иди на ... , ваша гмошная помойка с кучей нариков, бомжей и донпингистов , вообще не имеет право открывать рот !
+47
-9
+38
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Сергей48
Сами разберёмся, что и как организовать! Вы нам теперь не указ!
+43
-12
+31
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Kuryanin
Можете выразить озабоченность.
+35
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Владимир Мизгинов
Ну, не имеет и что? Что вы сделаете? ножкой топнете?
+31
-8
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qdmn9rmcrv
Эка они все зашевелились. Чуют, что из под стула уже воняет. Эту Ваду давно пора если не прикрыть, то основательно реконструировать, ибо она сама не отвечает тем принципам ради которых создавалась. И МОК тоже давно плохо пахнет. Они примерно в одно время и начали разлагаться.
+27
-6
+21
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ДИОНИС
Как внезапно встрепенулись и МОК, и ВАДА!
А нам много раз заявляли, что на Игры Дружбы приедут якобы только спортсмены из КНДР и Эритреи. Значит, выходит, на участие в Играх северокорейцев и эритрейцев так отреагировали Международные организации!
+24
-4
+20
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MyCA
Вы это американским лигам скажите они как-то без вас обходятся.
+23
-3
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Dmitry Web
Значит все правильно делаем. Ишь как обиделись
+26
-7
+19
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Russ Ivan
Спасибо, родные, что ещё дышать позволяете бесплатно!
+18
-1
+17
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Игры Дружбы будут!!!!!
+21
-6
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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введут санкции? а ха ха
+19
-4
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Беглый*
Ответ Хаскерс
Удивительно, но они и правда боятся этих игр. Почему?
Потому что знают, что Россия лучше всех в мире проводит соревнования. Будь то олимпийские игры или чемпионат мира по футболу
+23
-9
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AIBOLIT66
а НХЛ запретить слабо или это мелкая региональная лига?
+14
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myswordishatred
Какой важный курица, ярлык на проведение соревнований будет выдавать
А что ещё нельзя без высочайшего разрешения? Воду пить можно хоть?
+14
-3
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Хаскерс
Удивительно, но они и правда боятся этих игр. Почему?
+16
-5
+11
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Skeleton64
Всё, ребята, кончилось ваше время, мы теперь сами будем решать, что и как считать допингом. Без вас разберёмся.
Надзор в спорте должен осуществляться. Но не вами, полностью дискредитировавшая себя шайка. А, судя по хору возмущённого кряхтения, эта "вада" в нашей стране неплохо зарабатывала.
+10
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BeyPyrom
Пусть они засунут свой статус в одно место своим легальным допингистам, которых пичкают всю карьеру, и которые потом безвременно коньки отбрасывают. Главное - цель достигнута: распилены призовые, и удалось нагнуть непокорных.
+9
-2
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Дисперсия
Оливье какое-то... Кто все эти люди?)
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Рустем Галеев
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Ответ Беглый*
Потому что знают, что Россия лучше всех в мире проводит соревнования. Будь то олимпийские игры или чемпионат мира по футболу
Помню дни чемпионата мира по футболу,красота и порядок везде,идеально!!!!
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-2
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Олег Кузнецов
Ответ viktorpavlov70
Ну вас НХЛ, НФЛ и НБА лесом послали. И что? Как-то без вас справляются.
США, которые каждый год развязывают войны по всему миру-не имеют вообще права рассуждать о каком-то статусе..
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Christian
Идите, свои разбойничьи "олимпиады" с симонами байлз проверяйте, умники.
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Док Аксель
Игры дружбы не для вас, мы с вами не дружим. А для тех, для кого спорт объединяющий фактор. Озаботьтесь, чтобы ОИ состоялись, а мы тут сами управимся.
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Виктор Войнов
а я думал , кто хочет тот соревнования и проводит, по какому захочет регламенту. главное что бы участники приехали
+5
-1
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viktorpavlov70
Гайку на резьбе можно крепко затянуть, но нельзя перетягивать. Иначе резьба может сорваться. МОК с ВАДой уже давно всё перетянули со своими отстранениями. А теперь задёргались. Боятся, что их монополии может прийти звиздец.
+5
-1
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Ярик01
А мы проведем без допинг-контроля, среди друзей нет обманщиков.
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TBFTT
Это с хрена ли?Соревнования будут проводиться без вас и по нашим правилам и по честному, организаторы вообще могут разрешить допинг на усмотрение спортсменов и все.
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Сергей Лепехин
Инквизиция была в Европе выше церкви
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Пьяная Бестия
Ответ Хаскерс
Удивительно, но они и правда боятся этих игр. Почему?
Потому что они верят в наши возможности больше, чем мы сами....
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TennisForever
Wada которая повязала в коррупции,и продажности ещё может о статусе России говорить😭🤔
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Rasan
А не много ли понту, фраерок? Проведем и не поморщимся. Иди лесом, пугай белок
+5
-2
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Сычёв Олег
Мы ещё не провели а они уже обкакались
+5
-2
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olvl
Только вы всё можете, вообще всё, что в голову взбредёт.
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Maksim1302
Забавно наблюдать как у них подгорает) игры нужны проводить и смеяться с реакции
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Snag
С причинно-следственной связью у этих функционеров не очень)
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Syndycate
НЕТ! Все должны проходить только у нас! Байлзы и Серены Уильямсы там с ТИ! Мы решаем кто честный и чистый спортсмен с ТИ, а кто мошенник и грязный допингист! - добавил WADA
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Syndycate
Клоуны
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Dinamik1
Мы вас отстраняем а вы платите.Ну вообще.Конечно же нам надо брать пример с НХЛ и НБА а иначе нам удачи не видать.
+1
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And-Rover
Кто же виноват что ВАДА покрывает остальных, а с другими работает как обычно.

Ещё как имеет право провести.
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pas33pas
На лурке была статья "фатальный недостаток". Суть идеи - всё что сделали не у нас, имеет фатальный недостаток. В данном случае глава ВАДА отмечает, что всё что делают без них имеет фатальный недостаток.
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marchellinos
Надо точно проводить. Чтобы они там ядом все исходили.
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Al561
Чтобы устроить открытый чемпионат колхоза по перетягиванию каната, ВАДА не нужно, а допинг разрешен до, во время, и после соревнований)))
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Контрольный выстрел
😂🤡
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Kuryanin
Можете выразить озабоченность.
Это ниша ООН. "Нота протеста", вроде как, пока свободна.
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Скромное обаяние Бубнова
Ответ lepestok
была скептично настроена в отношении Игр Дружбы, но теперь вижу, что дело хорошее, надо проводить)))))))
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olvl
Ответ ДИОНИС
Как внезапно встрепенулись и МОК, и ВАДА! А нам много раз заявляли, что на Игры Дружбы приедут якобы только спортсмены из КНДР и Эритреи. Значит, выходит, на участие в Играх северокорейцев и эритрейцев так отреагировали Международные организации!
Спортсменам нужны соревнования. Если будет возможность, все приедут.
+1
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Дмитрий Коротаев
Ты это бабушке моей расскажи , что нам можно
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Назарбек Рамунанаев
а с хрена ли баня то упала?
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