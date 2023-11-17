Гендиректор WADA: «У нас нет никакого намерения влиять на национальные законодательства»

Теги WADA Оливье Ниггли Легкая атлетика

Гендиректор WADA сообщил, что организация не намерена влиять на законы стран.

«Нет требования во Всемирном антидопинговом кодексе быть внедренным через законодательство. Некоторые решили делать это по-своему, некоторые по-другому. Но если кодекс внедрен через законодательство, то мы должны быть уверены, что он внедрен полностью и там нет пробелов, чтобы эти пробелы нельзя было использовать.

Мы на исполкоме обсудили эту ситуацию, обсудили эту ситуацию с ЮНЕСКО, сейчас ждем отзыва от группы экспертов по этому вопросу

Когда работа сделана в сотрудничестве с нами по поводу внедрения кодекса в законодательство, нет никаких проблем. Мы призываем правительства консультироваться с нами, чтобы, если найдутся какие-то пункты, которые необходимо скорректировать, это было сделано. Но у WADA нет никакого намерения влиять на национальные законодательства», – рассказал Оливье Ниггли.

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3 комментария

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alexnew
Чего-то не ясно. Это же Госдума принимает какие-то поправки, чтобы законодательство в России соответствовало каким-то там стандартам ВАДА, а они и не хотят этого вроде как.
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Георгий Большаков
Гендиректор WADA: «У нас нет никакого намерения влиять на национальные законодательства, потому что уже повлияли и добились своего».
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Анатолий К
Похоже, это всемирная Гос.дума теперь в спорте. Стоит обсудить в ООН, или признать ее права, или отстранить. Найдется другая, адекватная организация.
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