Гендиректор WADA: «У нас нет никакого намерения влиять на национальные законодательства»

Гендиректор WADA сообщил, что организация не намерена влиять на законы стран.

«Нет требования во Всемирном антидопинговом кодексе быть внедренным через законодательство. Некоторые решили делать это по-своему, некоторые по-другому. Но если кодекс внедрен через законодательство, то мы должны быть уверены, что он внедрен полностью и там нет пробелов, чтобы эти пробелы нельзя было использовать.

Мы на исполкоме обсудили эту ситуацию, обсудили эту ситуацию с ЮНЕСКО, сейчас ждем отзыва от группы экспертов по этому вопросу

Когда работа сделана в сотрудничестве с нами по поводу внедрения кодекса в законодательство, нет никаких проблем. Мы призываем правительства консультироваться с нами, чтобы, если найдутся какие-то пункты, которые необходимо скорректировать, это было сделано. Но у нет никакого намерения влиять на национальные законодательства», – рассказал Оливье Ниггли.