Оргкомитет Игр Дружбы: «Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Не сомневаемся, что найдем пути решения»
В оргкомитете Игр Дружбы высказались о позиции WADA по турниру.
В WADA сообщили, что Россия не имеет права организовывать крупные турниры из-за отстранения РУСАДА.
«Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования.
Мы не сомневаемся, что найдем пути решения по данному вопросу», – сообщили в оргкомитете.
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