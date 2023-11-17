Оргкомитет Игр Дружбы: «Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Не сомневаемся, что найдем пути решения»

В оргкомитете Игр Дружбы высказались о позиции WADA по турниру.

В WADA сообщили, что Россия не имеет права организовывать крупные турниры из-за отстранения .

«Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования.

Мы не сомневаемся, что найдем пути решения по данному вопросу», – сообщили в оргкомитете.