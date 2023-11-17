Оргкомитет Игр Дружбы: «Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Не сомневаемся, что найдем пути решения»

Теги WADA РУСАДА Игры дружбы Легкая атлетика

В оргкомитете Игр Дружбы высказались о позиции WADA по турниру.

В WADA сообщили, что Россия не имеет права организовывать крупные турниры из-за отстранения РУСАДА.

«Нам известно о непростом диалоге между WADA и РУСАДА. Оргкомитет со всей серьезностью относится к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного соревнования.

Мы не сомневаемся, что найдем пути решения по данному вопросу», – сообщили в оргкомитете.

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1 комментарий

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alexnew
Я только не понимаю, зачем? :) Проще развалить эту систему и отстроить параллельно новую.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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