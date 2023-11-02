75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Теги Бег спортивная ходьба метания допинг сборная России сборная России жен дисквалификации Алексей Мельников толкание ядра Лада Чернова Игорь Ерохин Сергей Морозов Станислав Емельянов Ирина Коржаненко Виктор Чегин Владимир Казарин AIU Легкая атлетика

75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Из 75 россиян шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это ходоки Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Также отбывают дисквалификации восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое – пожизненно. Это тренеры Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
Прессуют только российских спортсменов … потому что спортсмены других стран допинг не употребляют :).. там всё ‘чисто’ :)…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий