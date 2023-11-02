75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за допинг.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Из 75 россиян шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это ходоки Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.
Также отбывают дисквалификации восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое – пожизненно. Это тренеры Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников.
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