75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике ( ).

Из 75 россиян шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это ходоки , Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра .

Также отбывают дисквалификации восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое – пожизненно. Это тренеры , Владимир Казарин и Алексей Мельников.