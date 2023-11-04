С казахстанской бегуньи Норы Джеруто сняли обвинения в допинге. Она объяснила подозрительные показатели крови язвой желудка и коронавирусом

С казахстанской бегуньи Норы Джеруто сняли обвинения в допинге.

В апреле чемпионку мира 2022 года в стипль-чезе временно отстранили от соревнований из-за показателей крови, которые могут указывать на употребление запрещенного вещества или использование запрещенного метода.

Сторона Джеруто объяснила изменения показателей крови кровотечением из-за язвы желудка.

По мнению Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике ( ), анализы проб Джеруто конца 2020 года свидетельствуют об употреблении ЭПО. Защита спортсменки указала, что к стимуляции эритропоэза могло привести заражение .

С Джеруто сняли временное отстранение, все ее результаты останутся в силе.

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