Привалова об Играх дружбы: «Если иностранные атлеты не приедут, мы ничего не потеряем. Будет больше возможностей получить хорошие денежные вознаграждения»

Теги сборная России сборная России жен МОК Ирина Привалова ВФЛА деньги Игры дружбы Легкая атлетика

В ВФЛА высказались о рекомендациях МОК не участвовать в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Что касается рекомендаций МОК по Играм дружбы, то никак к этому не отнеслась. Им ничего не остается делать, это было ожидаемо. У них убирают стул из под их нагретого места. Дальше уже кто кого переиграет. Надо пожелать нашему олимпийскому комитету удачи, стойкости.

Если иностранные атлеты не приедут, то мы ничего не потеряем. Наши спортсмены точно ничего не потеряют. У нас просто будет больше возможностей получить хорошие денежные вознаграждения. Мы только выиграем», – сказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
"мы ничего не потеряем. Будет больше возможностей получить хорошие денежные вознаграждения» --- За чей счёт этот ваш банкет, понимаешь? За счёт народа жировать собрались?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Томилин
Зажрались
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
La Gushka
реальный взгляд на реальные факты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий