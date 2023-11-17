Привалова об Играх дружбы: «Если иностранные атлеты не приедут, мы ничего не потеряем. Будет больше возможностей получить хорошие денежные вознаграждения»

В ВФЛА высказались о рекомендациях МОК не участвовать в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Что касается рекомендаций МОК по Играм дружбы, то никак к этому не отнеслась. Им ничего не остается делать, это было ожидаемо. У них убирают стул из под их нагретого места. Дальше уже кто кого переиграет. Надо пожелать нашему олимпийскому комитету удачи, стойкости.

Если иностранные атлеты не приедут, то мы ничего не потеряем. Наши спортсмены точно ничего не потеряют. У нас просто будет больше возможностей получить хорошие денежные вознаграждения. Мы только выиграем», – сказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.