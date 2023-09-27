Привалова претендует на пост главы Федерации легкой атлетики Москвы

Ирина Привалова претендует на пост главы московской федерации легкой атлетики.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) .

« два года совмещала исполнение должностей президента ВФЛА и главного тренера сборной команды России по легкой атлетике. Во многом благодаря Ирине Анатольевне после семи с половиной лет отстранения восстановлено членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Хорошие спортивные результаты были показаны в августе на чемпионате России в Челябинске, сегодня данные соревнования по уровню результатов находятся в топ-10 рейтинга World Athletics за 2023 год, а среди национальных первенств чемпионат России находится на втором месте в мире. И все это несмотря на то, что в период с 2015 года выросло поколение спортсменов, не имевших международной практики.

В декабре 2022 года я вернулся к исполнению своих обязанностей президента ВФЛА, весной этого года на должность главного тренера спортивных сборных команд России по легкой атлетике избран и утвержден Руслан Мащенко.

Большой объем нагрузки в ВФЛА и сборной был снят с первого вице-президента, и поэтому у меня нет сомнений в том, что Ирина Анатольевна в случае избрания не только в полной мере справится с новыми обязанностями председателя Федерации легкой атлетики Москвы, но и весь свой колоссальный опыт и потенциал направит на достойное развитие одной из самых значимых региональных федераций страны», – рассказал Иванов.

Выборы руководства Федерации легкой атлетики Москвы запланированы на 2 октября. В настоящее время главой организации является Олег Курбатов.