Привалова претендует на пост главы Федерации легкой атлетики Москвы
Ирина Привалова претендует на пост главы московской федерации легкой атлетики.
Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.
«Ирина Привалова два года совмещала исполнение должностей президента ВФЛА и главного тренера сборной команды России по легкой атлетике. Во многом благодаря Ирине Анатольевне после семи с половиной лет отстранения восстановлено членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Хорошие спортивные результаты были показаны в августе на чемпионате России в Челябинске, сегодня данные соревнования по уровню результатов находятся в топ-10 рейтинга World Athletics за 2023 год, а среди национальных первенств чемпионат России находится на втором месте в мире. И все это несмотря на то, что в период с 2015 года выросло поколение спортсменов, не имевших международной практики.
В декабре 2022 года я вернулся к исполнению своих обязанностей президента ВФЛА, весной этого года на должность главного тренера спортивных сборных команд России по легкой атлетике избран и утвержден Руслан Мащенко.
Большой объем нагрузки в ВФЛА и сборной был снят с первого вице-президента, и поэтому у меня нет сомнений в том, что Ирина Анатольевна в случае избрания не только в полной мере справится с новыми обязанностями председателя Федерации легкой атлетики Москвы, но и весь свой колоссальный опыт и потенциал направит на достойное развитие одной из самых значимых региональных федераций страны», – рассказал Иванов.
Выборы руководства Федерации легкой атлетики Москвы запланированы на 2 октября. В настоящее время главой организации является Олег Курбатов.
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