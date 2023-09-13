World Athletics вернет деньги 57 российским спортсменам, которые не получили нейтральный статус в 2022 году
Российским легкоатлетам, не получившим нейтральный статус, вернут деньги.
Об этом сообщили во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Договор о возврате средств был заключен между ВФЛА и World Athletics.
В список спортсменов, которым вернут деньги, вошли трехкратный призер чемпионатов Европы многоборец Илья Шкуренев, победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и еще 55 российских спортсменов.
В марте 2023 года совет World Athletics восстановил полноценный статус ВФЛА, но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.
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