World Athletics вернет деньги 57 российским спортсменам, которые не получили нейтральный статус в 2022 году

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Сергей Шубенков Илья Шкуренев деньги Легкая атлетика

Российским легкоатлетам, не получившим нейтральный статус, вернут деньги.

Об этом сообщили во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Договор о возврате средств был заключен между ВФЛА и World Athletics.

В список спортсменов, которым вернут деньги, вошли трехкратный призер чемпионатов Европы многоборец Илья Шкуренев, победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и еще 55 российских спортсменов.

В марте 2023 года совет World Athletics восстановил полноценный статус ВФЛА, но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

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