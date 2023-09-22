Российские легкоатлеты будут отбираться на Игры дружбы-2024 на летнем национальном чемпионате

Легкоатлеты будут отбираться на Игры дружбы-2024 на летнем чемпионате России.

Об этом сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Чемпионат России по легкой атлетике планируется провести с 15 по 18 августа, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября 2024 года.

«При составлении расписания летних стартов мы руководствовались в первую очередь тем, какие крупные соревнования в следующем году пройдут у нас в России.

Как только мы поняли, что Игры дружбы пройдут в середине сентября, то решили отталкиваться от этого старта, где победители соревнования могут получить призовые, как за Олимпиаду.

Люди будут выходить на пик формы именно к Играм дружбы, а отбор на эти соревнования должен проходить за месяц до них. Поэтому решили провести чемпионат России именно в середине августа.

Думаю, что на Игры в Париже только при удачном стечении обстоятельств может поехать очень небольшое количество наших спортсменов.

Но говорить об участии полноценной команды на Олимпиаде-2024, к сожалению, не приходится. И я не вижу логики в том, чтобы делать большой перерыв между чемпионатом страны и Играми дружбы», – сказала Привалова.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲