Привалова о таракане в еде в Новогорске: «Думаю, руководители базы примут меры. Я так понимаю, нужна санитарная обработка»

В ВФЛА прокомментировали новость о таракане в еде на базе в Новогорске.

Ранее прыгунья с шестом опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск». В тарелке с едой можно заметить таракана.

«Что касается публикации Полины Кнороз с тараканами в Новогорске, то думаю, что руководители базы примут меры. Я так понимаю, что нужна санитарная обработка.

Я в детстве жила в Москве, в коммунальной квартире, где мусоропровод выходил на кухню. Мы боролись всем подъездом с тараканами.

На самом деле, это не такая проблема, которая не решается. С клопами хуже. Да и тараканы в плохих местах не живут, ха-ха», – сказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»