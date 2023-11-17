Привалова о таракане в еде в Новогорске: «Думаю, руководители базы примут меры. Я так понимаю, нужна санитарная обработка»

Теги сборная России жен Ирина Привалова прыжки с шестом ВФЛА Полина Кнороз Питание Легкая атлетика

В ВФЛА прокомментировали новость о таракане в еде на базе в Новогорске.

Ранее прыгунья с шестом Полина Кнороз опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск». В тарелке с едой можно заметить таракана. 

«Что касается публикации Полины Кнороз с тараканами в Новогорске, то думаю, что руководители базы примут меры. Я так понимаю, что нужна санитарная обработка.

Я в детстве жила в Москве, в коммунальной квартире, где мусоропровод выходил на кухню. Мы боролись всем подъездом с тараканами.

На самом деле, это не такая проблема, которая не решается. С клопами хуже. Да и тараканы в плохих местах не живут, ха-ха», – сказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»

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3 комментария

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Дружба11
Сумасшедшие бюджетные бабки выделяются, а сан.обработку адекватную обеспечить НЕКОМУ, руководство там имеется или только бабки стригут?не принимают меры-значит надо с должности снимать,сразу меры приняты будут.
Бедные спортсмены -еда с тараканами это жестко
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Kuryanin
"Я так понимаю, что нужна санитарная обработка".

Таракан мытый, можно не переживать.
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SP M
Спортсмены готовятся и тараканы готовятся)
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