Привалова о таракане в еде в Новогорске: «Думаю, руководители базы примут меры. Я так понимаю, нужна санитарная обработка»
В ВФЛА прокомментировали новость о таракане в еде на базе в Новогорске.
Ранее прыгунья с шестом Полина Кнороз опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск». В тарелке с едой можно заметить таракана.
«Что касается публикации Полины Кнороз с тараканами в Новогорске, то думаю, что руководители базы примут меры. Я так понимаю, что нужна санитарная обработка.
Я в детстве жила в Москве, в коммунальной квартире, где мусоропровод выходил на кухню. Мы боролись всем подъездом с тараканами.
На самом деле, это не такая проблема, которая не решается. С клопами хуже. Да и тараканы в плохих местах не живут, ха-ха», – сказала первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.
Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»
Бедные спортсмены -еда с тараканами это жестко
Таракан мытый, можно не переживать.