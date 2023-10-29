Тренер Шульгин: «Российские спортсмены прыгают на старых шестах, но уже возникла необходимость в новых. Покупать инвентарь сейчас очень сложно»

Тренер российских прыгунов с шестом рассказал о сложностях в покупке инвентаря.

«Российские спортсмены прыгают на старых шестах, но уже возникла необходимость в новых. Покупать инвентарь сейчас очень сложно, но мы заказали через нашу федерацию для сборной новые шесты. Они производятся в США, цена зависит от длины, нормальный женский шест стоит от $700 до $800, а мужской – от $1 000 до $1 200.

Мне сказали, что шесты уже пришли и находятся в Москве, но я пока до них не добрался», – сказал Владимир Шульгин, который является личным тренером действующих чемпионов России в прыжках с шестом Тимура Моргунова и Полины Кнороз.

«До февраля прошлого года не было никаких проблем с закупкой новых шестов за рубежом. Да и сейчас есть фирмы, которые способны в обход всяких ограничений закупать спортивный инвентарь. Так, конечно, сложнее и дороже выходит, но что поделаешь. Но такие закупки делаются на уровне школ.

Во времена СССР наша промышленность не выпускала шесты, только в 1990 году пытались экспериментировать. Были контакты с нашим заводом, который производил лопасти для вертолетов, и из углеволокна пытались сделать.

Но нужны специальные технологии, металл все делают хорошо, а машины из них – только некоторые страны. Все попытки наладить полноценное производство шестов в России завершились ничем, не хватило финансирования, не хватило технологической поддержки.

Хотя были опытные образцы, на которых та же Светлана Александровна Абрамова пыталась прыгать. Тогда женский шест только начал развиваться в нашей стране, и она была вынуждена прыгать с инвентарем российского производства.

А из Америки для нас поначалу было очень дорого и сложно доставлять женские шесты в Россию. Только потом стали понимать, как этот вопрос можно решить», – добавил Шульгин.

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