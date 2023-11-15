Аплачкина о таракане в еде на базе в Новогорске: «Слышала, что там ужасно кормят, поэтому никогда туда не заезжала»

Бегунья Аплачкина прокомментировала новость о таракане в еде на базе в Новогорске.

Ранее прыгунья с шестом опубликовала видео с ужина в УТЦ «Новогорск». В тарелке с едой можно заметить таракана.

«Сегодня увидела новость о том, что на российском сборе в Новогорске у девочки в тарелке был таракан. 🪳 Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Я слышала, что там ужасно кормят, именно поэтому никогда туда не заезжала. Но чтобы с тараканами. 😖

За последнюю неделю у меня много раз спрашивали, почему я не поднялась на базу в Кисловодске. Так вот:

1. Я не люблю, как там готовят! Да, кому-то нравится, говорят, разнообразно. Но это не мое.

2. Я люблю жить одна. 😃 Такой роскоши теперь мне не видать, поэтому сорри.

3. Третье правило нашего клуба, никому не рассказывать о нашем клубе и его тренировках 😂», – написала .

Таракан попал в тарелку прыгуньи с шестом Кнороз в Новогорске: «Наш прекрасный ужин на федеральной базе»