Представитель Минспорта о взносе в бюджет WADA: «Обратились к ним с предложением определить глобальную формулу для всех государств»

Россия обратилась в за разъяснением порядка выплаты ежегодного взноса в бюджет организации.

Об этом рассказал заместитель директор Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Кирилл Кожевников.

«С точки зрения РФ мы включены в шкалу, которая относится к Совету Европы, в который Россия больше не входит. Сумма превышает $1,2 млн и она выросла более чем в двое за последние 10 лет. Поскольку мы больше не являемся членом Совета Европы, мы обратились в WADA с предложением определить глобальную формулу для всех государств. Это создало волну недовольства в WADA.

Формат и условия, при которых эти требования возникли, не соответствуют государственным интересам. Но если мы считаем, что это необходимо нашей стране, что станет еще лучше, то мы поддерживаем их выполнение. Если только в угоду их давлению – то нет» – сказал Кожевников.