Полина Кнороз: «После недавнего заявления Коу я понимаю, что путь на Олимпиаду для нас закрыт»

Полина Кнороз считает, что российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде-2024.

Ранее глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу скептически оценил шансы россиян выступить на следующих Олимпийских играх в Париже.

«После недавнего заявления Коу я понимаю, что путь на Олимпиаду для нас закрыт. Ну что я могу с этим поделать?

Но несмотря на то, что мы все расстроены и подавлены от того, что не поедем на Олимпийские игры, все равно с большим удовольствием занимаемся своим любимым делом.

Мы кайфуем от этого, все круто, продолжаем надеяться, что когда-нибудь нас допустят на международные соревнования», – сказала Кнороз, которая является действующей чемпионкой России в прыжках с шестом.

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