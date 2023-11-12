Захарова – главе МОК Баху: «Напомню, что спорт не приемлет дискриминации. Как много из олимпизма искажено, предано забвению»

Мария Захарова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что международный спорт не может быть аполитичным: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу».

«Напомню, что еще спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению», – заявила представитель МИД РФ.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️