Захарова – главе МОК Баху: «Напомню, что спорт не приемлет дискриминации. Как много из олимпизма искажено, предано забвению»

Теги МОК Томас Бах Политика Мария Захарова ТАСС дискриминация Биатлон

Мария Захарова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что международный спорт не может быть аполитичным: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу». 

«Напомню, что еще спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению», – заявила представитель МИД РФ.

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️

10 комментариев

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russalka
Интересно, Захарова сама Олимпийскую Хартию читала? О том, что Олимпийские организации внутри страны должны соблюдать политический нейтралитет? А у нас что с этим?
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seppblatter@mail.ru
Ответ Олег Кузнецов
Россия и Украина, это черное, а Израиль и Палестина , это белое. Если мы не отличаем цвета, то МОК нам всегда поможет.Он же политически нейтрален.
На кого напал Израиль 7 октября 2023 года и кто напал на РФ 22 февраля 2022? Может тут надо бы разобраться для начала?
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Golyaso
О спорт - ты мир!!!
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AnnRR
Чья бы корова мычала... захарова опять перебухала?
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svas17
Почему российская власть приемлет всё, что перечислила Захарова?
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Rumov
Сколько можно ныть? Надоела уже всем, алкоголичка дешевая. Хватит ныть и позорить страну!!!
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Melnikov1968
А кто нам мешает заниматься спортом? Мы постоянно проводим Спартакиады, соревнования стран СНГ, Игры Дружбы. Чернышенко и другие убеждают народ в том, что эти соревнования не менее конкурентные чем ОИ. Мы презираем Запад, на Западе русофобия(судя по нашим СМИ). Жизнь по правилам Запада нам не подходит, Запад не хочет жить по правилам России. Где конкретные предложения по выходу из кризиса? Механизмы осуждения с обеих сторон не работают.
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vyacheslav777
Ответ Rumov
Сколько можно ныть? Надоела уже всем, алкоголичка дешевая. Хватит ныть и позорить страну!!!
Она в выходные всегда употребив всякую чушь несёт
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