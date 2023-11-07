Большая палата Европейского суда по правам человека рассмотрит дело легкоатлетки Кастер Семени

Дело легкоатлетки Кастер Семени передано в Большую палату ЕСПЧ.

Как сообщает Spiegel, Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит апелляцию Федерального суда Швейцарии. Даты заседаний не называются.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, выступающая за ЮАР. Ранее World Athletics запретила ей соревноваться на дистанциях от 400 м до мили из-за повышенного тестостерона. Для допуска к стартам его требовалось снижать до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил 32-летняя спортсменка подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее жалобу тоже отклонили.

Несмотря на это, в 2023 году Семеня выиграла дело в ЕСПЧ, который постановил, что ее первоначальная апелляция против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом. Большая палата ЕСПЧ должна стать последней инстанцией для судебного процесса.

Кастер Семеня против всего мира. Несмотря ни на что, она хочет соревноваться с женщинами