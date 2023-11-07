Большая палата Европейского суда по правам человека рассмотрит дело легкоатлетки Кастер Семени

Теги Бег сборная ЮАР жен Кастер Семеня Швейцарский федеральный трибунал Легкая атлетика

Дело легкоатлетки Кастер Семени передано в Большую палату ЕСПЧ.

Как сообщает Spiegel, Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит апелляцию Федерального суда Швейцарии. Даты заседаний не называются.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, выступающая за ЮАР. Ранее World Athletics запретила ей соревноваться на дистанциях от 400 м до мили из-за повышенного тестостерона. Для допуска к стартам его требовалось снижать до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил 32-летняя спортсменка подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее жалобу тоже отклонили.

Несмотря на это, в 2023 году Семеня выиграла дело в ЕСПЧ, который постановил, что ее первоначальная апелляция против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом. Большая палата ЕСПЧ должна стать последней инстанцией для судебного процесса.

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