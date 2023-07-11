Иоланда Чен: «Решение, согласно которому Семене нужно понижать уровень тестостерона, справедливое. Все легкоатлеты должны быть в равных условиях»

назвала справедливым правило World Athletics о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил двукратная олимпийская чемпионка подала в CAS иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

Сегодня Европейский суд по правам человека постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил не была рассмотрена должным образом.

«Кастер давно пора остановиться и успокоиться. Ей давно уже следовало бы закончить спортивную карьеру и не создавать вокруг себя шум.

Судилась она с World Athletics совершенно зря. Но на Западе в последние годы такая тенденция, что таких людей жалеют и стараются во всём им потакать. И мне кажется, в сущности, к спорту эта история не имеет отношения.

А решение, согласно которому Семене нужно понижать уровень тестостерона, справедливое. Потому что все легкоатлеты должны быть в равных условиях. А иначе теряется весь смысл соревнований.

С повышенным уровнем тестостерона женщины показывают более высокие результаты. Это же можно приравнять к допингу и отстранять. И совершенно неважно, далось ей это от природы либо же она прибегла к искусственному повышению этого гормона.

Ведь есть законы соревнований. В них четко сказано, что женщины с повышенным уровнем тестостерона не могут принимать участие. И это нужно соблюдать вне зависимости от того, как этот уровень у тебя поднялся. Если у Семени есть какие-то отклонения, то пусть она занимается другим делом.

И в этом нет никаких нарушений прав человека. С таким же успехом все спортсменки, обладающие допустимым уровнем тестостерона в организме, могут обратиться в ЕСПЧ с просьбой отстранить Кастер от соревнований.

Потому что Семеня заведомо выигрывает все забеги. Это недопустимо», – сказала экс-легкоатлетка.