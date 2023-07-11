World Athletics не согласна с решением ЕСПЧ поддержать апелляцию Кастер Семени

Теги Бег World Athletics (IAAF) сборная ЮАР жен Кастер Семеня Легкая атлетика

(World Athletics заявила о несогласии с решением ЕСПЧ поддержать апелляцию Кастер Семени.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном. 

Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за введения этих правил Семеня подала в Спортивный арбитражный суд CAS) иск, который был отклонен в мае 2019 года.

Позже Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

Сегодня Европейский суд по правам человека постановил, что первоначальная апелляция Семени не была рассмотрена должным образом. Решение ЕСПЧ было принято большинством в четыре голоса против трех. 

«World Athletics принимает к сведению решение палаты ЕСПЧ, где мнения разделились.

Мы по‑прежнему считаем, что правила о снижении уровня тестостерона являются необходимым и разумным средством защиты честной конкуренции среди женщин, как это и было установлено CAS и Федеральным трибуналом Швейцарии после детальной и экспертной оценки доказательств.

Иск был подан против государства Швейцария, а не против World Athletics.

Мы будем поддерживать связь с правительством Швейцарии по поводу дальнейших шагов и, учитывая не совпадающую с решением позицию, будем призывать его добиваться передачи дела в Большую палату ЕСПЧ для принятия окончательного решения.

При этом действующие правила о снижении уровня тестостерона, утвержденные советом World Athletics в марте 2023 года, останутся в силе», – говорится в заявлении World Athletics. 

Самые подозрительные женщины в истории спорта: качки из ГДР, жертвы гендерного теста и, конечно, Кастер Семеня

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