Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека дело, связанное с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека.

Она подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за введения этих правил Семеня подала в иск, который был отклонен в мае 2019 года.

Позже Семеня обратилась в суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил не была рассмотрена должным образом.

«Суд, в частности, установил, что заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», – говорится в заявлении ЕСПЧ.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м.

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