Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека дело, связанное с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном

Теги Бег World Athletics (IAAF) CAS сборная ЮАР жен Кастер Семеня Швейцарский федеральный трибунал Легкая атлетика

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека.

Она подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за введения этих правил Семеня подала в CAS иск, который был отклонен в мае 2019 года.

Позже Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом.

«Суд, в частности, установил, что заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», – говорится в заявлении ЕСПЧ.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Молодец мужик! Так их всех!
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Melnikov1968
Пошла на принцип и выиграла.
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Сергей Доплер
У вас опечатка. Выиграл.
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Batt Monner
Ну вот суд встал на защиту простого человека в политическом вопросе. Бывает же такое на этом душном голубом Западе
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maks44
Семеня - женщина с большими яйцами!
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Остап Бендер
Сёма, дави их!
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