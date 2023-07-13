Кастер Семеня о победе в Европейском суде по правам человека: «Я в восторге. Всегда выступала против любой дискриминации в спорте»

Теги Бег World Athletics (IAAF) сборная ЮАР жен Кастер Семеня Легкая атлетика

Бегунья Кастер Семеня прокомментировала победу в Европейском суде по правам человека.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

По правилам World Athletics легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил Семеня подала в CAS иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом.

«Я в восторге от вынесенного решения. Ждали его очень долго. Я всегда выступала и буду выступать против любой дискриминации в спорте. Я сильно пострадала от рук сильных мира сего, со мной плохо обращались.

Тяжелый труд, который я проделала, чтобы стать тем спортсменом, которым я являюсь, был поставлен под сомнение. Мои права были нарушены. Это повлияло на мою карьеру. Все это так разрушительно. Ментально, эмоционально, физически и финансово.

Правосудие сказало свое слово, но это только начало. Мое дело в Европейском суде по правам человека было направлено против решения, вынесенного судом Швейцарии, а не World Athletics, но это решение по-прежнему будет важным для всех спортсменов, поскольку ставит под сомнение будущее всех подобных правил.

Я надеюсь, что Word Athletics и все спортивные организации задумаются над заявлениями Европейского суда по правам человека и обеспечат уважение достоинства и прав человека спортсменов, с которыми они имеют дело», – сказала Семеня.

Кастер Семеня против всего мира. Несмотря ни на что, она хочет соревноваться с женщинами

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30 комментариев

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Defender64
Как насчёт дискриминации нормальных женщин, которым навязывают соревнования с трансами, гермафродитами и просто мужиками, которые ощущают себя женщинами?
+19
-3
+16
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Виктор Огай
Упорный мужик, чо.
+12
-1
+11
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Fullhouse
Мужик сказал - мужик сделал👍
+9
-1
+8
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Dizzod
Ответ Sprinter17
"Тяжелый труд, который я проделала, чтобы стать тем спортсменом, которым я являюсь" - оговорка почти по Фрейду?
ну если кто и оговорился так это переводчик. в английском нет слова sportsmenka
+3
0
+3
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maks44
Шла бы лучше рельсы укладывать.
+2
0
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scorp19
Зато права других можно дискриминировать ради одного Семени
+2
0
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Вадим flanec
Я в восторге - сказала Семеня, справляя малую нужду в писсуар))
+1
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Hardy
твоё присутствие на дорожке и есть дискриминация женщин
+1
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zukarello
Ну теперь на него(её) WA , ополчится как стая гиен на раненного льва
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elan_
Дожились - трансы бунтуют..
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Dizzod
Ответ Valery McCane
как это, она только что ее завершила.
и против кого вела?
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Dizzod
Ответ Valery McCane
А Буши и младший и старший начали и ничего страшного, никто не отказался играть с ними. Почему?
наверно причины разные были. это как с пенальти: падений в штрафной много, а пенальти мало.
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Valery McCane
Ответ Dizzod
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А Буши и младший и старший начали и ничего страшного, никто не отказался играть с ними. Почему?
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Valery McCane
Ответ Dizzod
Комментарий удален модератором
как это, она только что ее завершила.
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Dizzod
Ответ Valery McCane
Обходится это элементарно. Просто ни на один международный старт с ней не должны выходить соперницы. Я, конечно, не сомневаюсь, что корысти ради пара-тройка персонажей на Олимпиаде побежит с ней до финала ради дармовой медали... Вот как отказаться играть отборочные матчи ЧМ, устранив одного из конкурентов, так желающие всегда есть. Вот тут бы единым фронтом выступили так же.
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scorp19
Ответ Dizzod
а есть право не соревноваться со спортсменами с повышенным от природы теостероном?
от природы у неё яйца обнаружили и отсутствие матки. с какой стати это должно соревноваться с обычными женщинами непонятно. по факту для этого чуда природы в данный момент не существует спортивной категории. ведь это и не мужик и не баба на 100%
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Olga.t
Ответ Defender64
Как насчёт дискриминации нормальных женщин, которым навязывают соревнования с трансами, гермафродитами и просто мужиками, которые ощущают себя женщинами?
Права большинства нормальных людей в повестку дня не входят, только "особенных".
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muslim1978
мужик должен бороться до конца!!!
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Men77
Ромка красавец, нагнул их 💪
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Go-go-love
Задолбали уже эти редакторы. Когда научаться писать без ошибок. Не "выступала",, а, "выступал". Ну, каждый раз одно и тоже.
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Valery McCane
Ответ Dizzod
наверно причины разные были. это как с пенальти: падений в штрафной много, а пенальти мало.
И какая же была причина? нарушение прав человека и пробирка? от 500к оценивается число погибших жителей Ирака. Уж про Вьетнам, Корею даже не говорю. Обвиняешь страну и нападаешь, всё стандартно.
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Lanc
"всегда ВЫСТУПАЛ против дискриминации"
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Мишаня Кашников
У вас опечатка, не выступала за права человека а выступал
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mold-cel
почему то уверен что ЕСЧП не стал бы так же непредвзято рассматривать права российских спортсменов на допуск к международным стартам. Но это не дискриминация, это другое
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Vlad Zakirov
WA сама дискриминировала спорт введя ограничения по тестостерону на дстанциях от 400 м и на средние дистанции в других видах это правило не действует.
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