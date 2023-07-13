Кастер Семеня о победе в Европейском суде по правам человека: «Я в восторге. Всегда выступала против любой дискриминации в спорте»

Бегунья Кастер Семеня прокомментировала победу в Европейском суде по правам человека.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

По правилам World Athletics легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Из-за введения этих правил Семеня подала в иск, который был отклонен в мае 2019 года. Позже она обратилась в суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил не была рассмотрена должным образом.

«Я в восторге от вынесенного решения. Ждали его очень долго. Я всегда выступала и буду выступать против любой дискриминации в спорте. Я сильно пострадала от рук сильных мира сего, со мной плохо обращались.

Тяжелый труд, который я проделала, чтобы стать тем спортсменом, которым я являюсь, был поставлен под сомнение. Мои права были нарушены. Это повлияло на мою карьеру. Все это так разрушительно. Ментально, эмоционально, физически и финансово.

Правосудие сказало свое слово, но это только начало. Мое дело в Европейском суде по правам человека было направлено против решения, вынесенного судом Швейцарии, а не World Athletics, но это решение по-прежнему будет важным для всех спортсменов, поскольку ставит под сомнение будущее всех подобных правил.

Я надеюсь, что Word Athletics и все спортивные организации задумаются над заявлениями Европейского суда по правам человека и обеспечат уважение достоинства и прав человека спортсменов, с которыми они имеют дело», – сказала Семеня.

Кастер Семеня против всего мира. Несмотря ни на что, она хочет соревноваться с женщинами