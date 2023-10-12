Тягачев о решениях МОК: «Не могу принять такое нечеловеческое и непрофессиональное отношение к российскому спорту»
Экс-глава ОКР считает, что российские атлеты «гибнут» из-за решений МОК.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Я не ясновидящий, не могу предсказать, что будет дальше. В данной ситуации остается только философствовать. Нас на исполкоме МОК не было, задать вопросы, почему они поступают так, было некому. Многие говорили, что надо ждать и терпеть, но вот дождались до самых крайних положений.
Те позиции в некоторых видах спорта, которые удалось отвоевать, благодаря чуткому руководству Томаса Баха теперь равны нулю. Про гимн и флаг уже забыли.
Мне лично от всего происходящего не спится и не работается. За нашими спинами стоят спортсмены, которым теперь придется ждать лет восемь или даже больше. Целая плеяда замечательных атлетов гибнут в таком случае, не могу с этим смириться.
Знаю многих бывших и нынешних руководителей, с тем же Бахом вместе катались на лыжах. Но принять такое нечеловеческое и непрофессиональное отношение к российскому спорту не могу», – сказал Леонид Тягачев.
Я ясновидящий - России на Олимпиадах минимум до 2040 года не будет.