Тягачев о решениях МОК: «Не могу принять такое нечеловеческое и непрофессиональное отношение к российскому спорту»

Теги МОК Леонид Тягачев Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Политика Легкая атлетика

Экс-глава ОКР считает, что российские атлеты «гибнут» из-за решений МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Я не ясновидящий, не могу предсказать, что будет дальше. В данной ситуации остается только философствовать. Нас на исполкоме МОК не было, задать вопросы, почему они поступают так, было некому. Многие говорили, что надо ждать и терпеть, но вот дождались до самых крайних положений.

Те позиции в некоторых видах спорта, которые удалось отвоевать, благодаря чуткому руководству Томаса Баха теперь равны нулю. Про гимн и флаг уже забыли.

Мне лично от всего происходящего не спится и не работается. За нашими спинами стоят спортсмены, которым теперь придется ждать лет восемь или даже больше. Целая плеяда замечательных атлетов гибнут в таком случае, не могу с этим смириться.

Знаю многих бывших и нынешних руководителей, с тем же Бахом вместе катались на лыжах. Но принять такое нечеловеческое и непрофессиональное отношение к российскому спорту не могу», – сказал Леонид Тягачев.

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11 комментариев

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За здоровье
«Я не ясновидящий, не могу предсказать, что будет дальше. В данной ситуации остается только философствовать. "
Я ясновидящий - России на Олимпиадах минимум до 2040 года не будет.
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maripous
Гибнут на фронте. А замечательные атлеты сидят в тылу с халявной отсрочкой. И даже могут неплохо зарабатывать.
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Viks
Целая плеяда замечательных атлетов гибнут в таком случае, " ---- А как же Игры дружбы и прочая лабуда?
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Viks
Ожидаемо и по барабану.
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Maturmalai
Гибнуть то гибнут, только не российские атлеты и не из за решения МОК.
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Девушка Безимени
все очень расстроятся
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Alexander Rakhilkin
Помню, великую прессуху Тягачёва в СЛС. Тогда он всё знал. И ещё как философствовал
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ноунэйм
Предлагаю позвать Газаева и попробовать реанимировать объедение чемпионатов россии и Украины. Абсурдность той идеи никак не меньше абсурдности идей нынешних, когда все всё понимают, но несут ахинею
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Alexander Prokofyev
Ответ За здоровье
«Я не ясновидящий, не могу предсказать, что будет дальше. В данной ситуации остается только философствовать. " Я ясновидящий - России на Олимпиадах минимум до 2040 года не будет.
Правильно. Будет Российская Империя!
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Yan D
Ответ maripous
Гибнут на фронте. А замечательные атлеты сидят в тылу с халявной отсрочкой. И даже могут неплохо зарабатывать.
Но теперь то у них нет гнилых отмазок про Олимпиаду! Завтра же все идут добровольно мобилизовываться🤔
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