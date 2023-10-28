Депутат Свищев: «Игры дружбы – соревнования высочайшего уровня, так как приедут спортсмены очень высокого статуса»

Теги Дмитрий Свищев Игры дружбы Легкая атлетика

Депутат Свищев назвал Игры дружбы соревнованиями высочайшего уровня.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовые за победу на соревнованиях составят 40 тысяч долларов, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.

«Это серьезные призовые. Мне кажется, учитывая то, что одними из главных претендентов на медали будут россияне, это будет хорошей дополнительной мотивацией для любого спортсмена, даже для спортсменов самого высокого уровня.

Во многих странах за победу в Олимпийских играх платят гораздо меньше, чем тут. Так что это очень хорошая мотивация и для иностранных спортсменов. Сегодня (27 октября – Sports.ru) на презентации Игр дружбы были представители стран ближнего зарубежья, африканских стран, стран Южной Америки, Азии. Все заинтересованы в участии.

В сегодняшней непростой ситуации любые соревнования высочайшего уровня идут в плюс. А Игры дружбы – соревнования именно высочайшего уровня, так как приедут спортсмены очень высокого статуса. Такие соревнования нужны», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

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4 комментария

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Oleg Olegov
И почему на Наших Играх Дружбы хорошие призовые это какие то вражеские доллары? Или это дружеские белорусские доллары?
+4
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gaulois
приедут спортсмены очень высокого статуса
_________________________
Видели мы уже на Играх БРИКС, какого статуса спортсмены приезжали.Четвертый состав!
+3
0
+3
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Oleg Olegov
Платить за победы иностранным спортсменам из бюджета государства это суперкрутое решение, аплодирую. Ради такого можно ещё чутка ставку цб поднять.
+3
0
+3
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RS919
Ответ gaulois
приедут спортсмены очень высокого статуса _________________________ Видели мы уже на Играх БРИКС, какого статуса спортсмены приезжали.Четвертый состав!
А что ему говорить? Правду что-ли 😏
+2
0
+2
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