Организаторы Игр дружбы ожидают участие спортсменов более чем из 100 стран

Спортсмены более чем из 100 стран планируют принять участие в Играх дружбы.

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

– Мы ожидаем более 100 стран. У нас есть договоренность со всеми объектами. Также вышел указ президента, так что мы набрали хороший темп в организации.

– Какие критерии для отбора спортсменов?

– Проект новый, поэтому не все детали мы для себя уяснили. Ведем плотную работу с федерациями. На сегодняшний день основной критерий – это рейтинг в международной федерации.

Мы будем заинтересованы в спортсменах, которые занимают наивысшие места в них. Это не исключает персональных приглашений, потому что ситуации в видах спорта разные, – сказал Сорокин.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.