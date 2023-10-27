Организаторы Игр дружбы ожидают участие спортсменов более чем из 100 стран

Теги Игры дружбы Алексей Сорокин Легкая атлетика

Спортсмены более чем из 100 стран планируют принять участие в Играх дружбы.

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

– Мы ожидаем более 100 стран. У нас есть договоренность со всеми объектами. Также вышел указ президента, так что мы набрали хороший темп в организации.

– Какие критерии для отбора спортсменов?

– Проект новый, поэтому не все детали мы для себя уяснили. Ведем плотную работу с федерациями. На сегодняшний день основной критерий – это рейтинг в международной федерации.

Мы будем заинтересованы в спортсменах, которые занимают наивысшие места в них. Это не исключает персональных приглашений, потому что ситуации в видах спорта разные, – сказал Сорокин.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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5 комментариев

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veramarso
Ну "ожидать" можно и из двухсот стран... 😂
+3
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+3
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Аврал
Раз есть указ президента,то думаю все сто скажут-"есть"!
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-1
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foreverSKA
Науру, Вануату, Эритрея,Бурунди и далее по списку ...
+1
-1
0
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Bobby Clarke
Раз так заявляют, то значит ещё и приплачивать будут за приезд.
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Lina Starkova
Ваши ожидания - ваши проблемы.
0
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