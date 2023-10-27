Организаторы Игр дружбы ожидают участие спортсменов более чем из 100 стран
Спортсмены более чем из 100 стран планируют принять участие в Играх дружбы.
Об этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.
– Мы ожидаем более 100 стран. У нас есть договоренность со всеми объектами. Также вышел указ президента, так что мы набрали хороший темп в организации.
– Какие критерии для отбора спортсменов?
– Проект новый, поэтому не все детали мы для себя уяснили. Ведем плотную работу с федерациями. На сегодняшний день основной критерий – это рейтинг в международной федерации.
Мы будем заинтересованы в спортсменах, которые занимают наивысшие места в них. Это не исключает персональных приглашений, потому что ситуации в видах спорта разные, – сказал Сорокин.
Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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