Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны»

Светлана Журова заявила о возможном участии европейских стран в Играх дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовые за победу на соревнованиях составят 40 тысяч долларов, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.

«За Олимпиаду спортсмены получали примерно те же призовые. Но так как большая часть спортсменов не сможет принять участие в них, это станет возможностью получить компенсацию. Будет другая мотивация, чтобы ребята не просто соревновались, а еще и понимали, что и деньги стоят на кону.

И Сорокин (гендиректор оргкомитета Игр дружбы – Sports.ru) правильно сказал, что Игры дружбы, по сути, коммерческое соревнование. Я говорила о том, что мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Все же вокруг этого подогревается дополнительный интерес. Когда есть призовые, люди стараются улучшить свои результаты. Так что неплохо, если будут появляться новые форматы, коммерческие соревнования.

Думаю, на соревнованиях может быть даже больше ста стран. Их будет очень много. Причем, допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны. Тот же падел. Уверена, что мы пригласим спортсменов всех стран. Поэтому и какая‑нибудь Испания может неожиданно появиться на наших соревнованиях.

Не думайте, что из европейских стран никто не приедет! Не факт. В связи с интересом могут приехать. И в связи с тем, что это не альтернатива Олимпийским играм, а совсем другие соревнования. Олимпийские комитеты могут отговаривать от чего‑то, но как можно отговорить от коммерческого старта? Все будет как положено», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.