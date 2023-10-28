Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны»

Теги Светлана Журова падел Игры дружбы Алексей Сорокин Легкая атлетика

Светлана Журова заявила о возможном участии европейских стран в Играх дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовые за победу на соревнованиях составят 40 тысяч долларов, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.

«За Олимпиаду спортсмены получали примерно те же призовые. Но так как большая часть спортсменов не сможет принять участие в них, это станет возможностью получить компенсацию. Будет другая мотивация, чтобы ребята не просто соревновались, а еще и понимали, что и деньги стоят на кону.

И Сорокин (гендиректор оргкомитета Игр дружбы – Sports.ru) правильно сказал, что Игры дружбы, по сути, коммерческое соревнование. Я говорила о том, что мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Все же вокруг этого подогревается дополнительный интерес. Когда есть призовые, люди стараются улучшить свои результаты. Так что неплохо, если будут появляться новые форматы, коммерческие соревнования.

Думаю, на соревнованиях может быть даже больше ста стран. Их будет очень много. Причем, допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны. Тот же падел. Уверена, что мы пригласим спортсменов всех стран. Поэтому и какая‑нибудь Испания может неожиданно появиться на наших соревнованиях.

Не думайте, что из европейских стран никто не приедет! Не факт. В связи с интересом могут приехать. И в связи с тем, что это не альтернатива Олимпийским играм, а совсем другие соревнования. Олимпийские комитеты могут отговаривать от чего‑то, но как можно отговорить от коммерческого старта? Все будет как положено», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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6 комментариев

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gaulois
А уж про "бизнес" вообще смешно слышать на соревнованиях, где все покрывают российские бюджетные деньги.
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gaulois
Полтора года уже идут разговоры о создании альтернативных соревнований, а воз и нине там.За это время организовали "игры БРИКС", с четвертыми-пятыми составами этих самых стран БРИКС, которые посмотрели 0,2 процента от взрослого населения этих самых стран БРИКС, имеющих доступ к телевидению и интернету. Наши депутаты никак не могут понять.Пока существует Олимпиада(какой бы проблемной она ни была), все будут смотреть ее, а не игры первенства водокачки.
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+3
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Anfitan
слушайте, меня уже это бесить начинает....какие новые форматы? какие призовые? на заводах работать некому, мужиков позабрали! Вэлком за станки, уважаемые спортсмены!
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Белла
Лучше вы бы придумали чтобы повысить благосостояние простых людей, а не спортсменов которые и так как в сыр в масле катаются, и не тратили деньги на проведение псевдотурниров
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melmi
Ответ gaulois
Полтора года уже идут разговоры о создании альтернативных соревнований, а воз и нине там.За это время организовали "игры БРИКС", с четвертыми-пятыми составами этих самых стран БРИКС, которые посмотрели 0,2 процента от взрослого населения этих самых стран БРИКС, имеющих доступ к телевидению и интернету. Наши депутаты никак не могут понять.Пока существует Олимпиада(какой бы проблемной она ни была), все будут смотреть ее, а не игры первенства водокачки.
Прав
Кстати думаю что сама Журова значение Олимпиады понимает
Все же стоит признать , что она была классной спортсменкой и свой пик поймала как раз на Олимпиаде , где и выиграла золото
Но спортсмен и человек это порой ни один флакон
Не нужно отождествлять , что раз великий спортсмен , то и личность со всех сторон замечательная
Как раз тут пример отрицательный
Она оказалась флюгером, готовым ради личных благ быть слугой власти и засунуть свой мозг далеко в чулан
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RomvB
"ведь это еще и бизнес" ... Светулёк, по обыкновению, "жжёт напалмом" ...
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