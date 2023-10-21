Министр спорта Беларуси о нейтральном статусе: «Не имею права лишать спортсменов мечты. Спорт у нас сегодня вне политики»

Министр спорта Беларуси поделился мнением о нейтральном статусе.

— Станислав Поздняков заявил о цели наших спортсменов занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Со стороны выглядит так, что в руководстве российского спорта уже не особо надеются на участие спортсменов в -2024 в . У вас в стране как оценивают сложившееся положение?

— Если вы внимательно слушали выступление, то российская сторона готовится и к Играм в Париже. Все зависит от Международного олимпийского комитета (МОК). Решения просто пока нет. И приглашения пока нет.

В каком статусе и как эти спортсмены будут приглашены на соревнования? Мы пока не знаем. Из выступления коллег из России на пленарном заседании я услышал, что российская сторона, как и белорусская, не уходили ни из каких международных организаций. Мы поддерживаем наших спортсменов и ведем абсолютно последовательную политику в этом направлении.

— В России критикуют спортсменов за сам факт участия или желания участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Вы поверьте: независимо от того, поедут спортсмены или нет, критики всегда было и будет много. Это также очевидно, как день и ночь, как белое и черное, как плюс и минус. Поэтому тут ничего удивительного нет.

Это решение самих спортсменов. Жизнь у спортсмена короткая. У кого-то сегодня это может быть уже последняя возможность поучаствовать в Олимпийских играх. Если он всю жизнь, с пяти-, шестилетнего возраста мечтал принять участие в этой Олимпиаде, мы с вами можем лишить его этой мечты?

— Я лично нет. У меня и полномочий таких нет.

— Я тоже не имею права. Это его право сегодня. А уже какое он решение примет — это на его совести. Это его решение.

— Это позиция всего руководства Республики Беларусь, начиная с президента Александра Лукашенко?

— Ну, мы слышали эту позицию на всех уровнях. И наш глава государства четко и ясно дал всем понять наше отношение к спорту. Сегодня спорт вне политики. Государство всегда проводит мудрую политику в отношении людей и в отношении спортсменов в том числе. Руководитель России Владимир Владимирович Путин на пленарном заседании сказал практически то же самое.

— То есть, если МОК пригласит белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже, руководство вашей страны оставит это на их усмотрение?

— Абсолютно верно. Мы никоим образом не запрещаем спортсменам участвовать в различного рода соревнованиях. Спорт у нас сегодня вне политики.

Спорт должен служить объединяющей силой, а не разделяющей страны, народы, спортсменов и так далее. Это сегодня очень и очень важно. И об этом надо говорить на всех уровнях. Не мы принимали эти решения о санкциях. Их принимали другие люди, пусть они за них отвечают, – рассказал Сергей Ковальчук.