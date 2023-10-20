Поздняков о россиянах на ОИ-2024: «С моей точки зрения, нынешние условия неприемлемы. Но понятно, что некоторые спортсмены примут участие»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Станислав Поздняков высказался об участии российских атлетов в Олимпиаде-2024.

– На какое количество наших соотечественников на Играх‑2024 мы можем рассчитывать?

– Мы сейчас сконцентрировались на подготовке спортивного олимпийского резерва уже к следующим Играм. И в этой части мы не ведем уже традиционный учет.

Не можем сказать ни количество спортсменов, ни количество тренеров, потому что нынешние условия, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемы, но понятно, что некоторые спортсмены примут участие в этих соревнованиях.

С другой стороны, выиграют ли Игры от того, что будет очень ограниченное число участников, потому что многие квалификационные соревнования уже прошли, а спортсмены в командных видах спорта не допущены.

Спортивная элита, представители ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и других клубов силовых ведомств также не допущены, а это более половины всех олимпийских медалей у нас на последних Играх в Токио и в Пекине.

Поэтому делать прогнозы — абсолютно неблагодарное дело в этой части, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР). 

4 комментария

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Wiley Fox
Первые Олимпийские игры без мельдония и прочей грязи
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Татьяна Солотина
Поздняков остаётся не у дел
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andplak
и тут Остапа понесло..
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nolan_90
Учатие примут предатели, отщепенцы, и просто хорошие ребята вроде Андрея Рублева и Даши Касаткиной
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