Вероника Логинова: «РУСАДА не согласно с вынесенным решением WADA. Готовы к тому, что дело будет рассмотрено в CAS»

РУСАДА готово обжаловать решение WADA о несоответствии организации антидопинговому кодексу.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Мы не согласны с вынесенным нам решением Всемирного антидопингового агентства и вытекающими из этого решения последствиями, санкциями.

Наша позиция четкая, ясная. Мы готовы к тому, что дело будет рассмотрено в CAS. Думаю, в течение 2024 года это будет рассмотрено. По крайней мере, мы на это надеемся.

Со своей стороны мы позицию подготовили. Согласно положениям стандарта, сторона не может быть восстановлена до устранения замечаний. Мы направили информацию, что мы выполнили все пункты. Мы ждем от WADA некоего отчета», – сказала Логинова.

Вероника Логинова: «Несмотря на то, что РУСАДА выполняет все функции, статус все еще такой – мы невосстановленное антидопинговое агентство»