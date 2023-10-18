РУСАДА не обжаловало решение признать невиновными гребцов Моргачева и Сорина

РУСАДА не стало обжаловать решение признать невиновными гребцов Моргачева и Сорина.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.

В июне 2023-го дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Моргачева и Сорина невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества.

«РУСАДА не обжаловало данные решения ДАК, основываясь на материалах дела», – сказала Логинова.

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