Гендиректор РУСАДА: «В этом году у нас на 55 процентов больше случаев мельдония. Надо разбираться, почему так происходит»

В РУСАДА рассказали о проблеме с употреблением мельдония спортсменами.

«Пулы тестирования РУСАДА сохраняются. Мы будем и дальше сохранять меры, чтобы минимум 11 тысяч проб было.

115 дел допинговых у нас открыты. Не могу сказать, что это очень много. Это ситуация, которая соответствует прошлым годам.

Коллеги, у нас проблемы. В этом году у нас с вами на 55 процентов больше случаев мельдония. Как вам такие новости? Откуда этот мельдоний в пробе спортсменов каждый год? Виды спорта разные, от возраста спортсменов это не зависит. Спортсмены приходят к нам на слушания с одной историей – мельдоний.

Надо разбираться, почему так происходит. Но это действительно очень много», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.