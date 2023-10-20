Гендиректор РУСАДА: «В этом году у нас на 55 процентов больше случаев мельдония. Надо разбираться, почему так происходит»

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Биатлон

В РУСАДА рассказали о проблеме с употреблением мельдония спортсменами.

«Пулы тестирования РУСАДА сохраняются. Мы будем и дальше сохранять меры, чтобы минимум 11 тысяч проб было.

115 дел допинговых у нас открыты. Не могу сказать, что это очень много. Это ситуация, которая соответствует прошлым годам.

Коллеги, у нас проблемы. В этом году у нас с вами на 55 процентов больше случаев мельдония. Как вам такие новости? Откуда этот мельдоний в пробе спортсменов каждый год? Виды спорта разные, от возраста спортсменов это не зависит. Спортсмены приходят к нам на слушания с одной историей – мельдоний.

Надо разбираться, почему так происходит. Но это действительно очень много», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

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1 комментарий

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Delirium
Это, конечно, наш позор. Мельдоний за более чем три десятка лет так ни разу и не показал никакой научно доказанной эффективности, однако люди продолжают его принимать и сливать свои карьеры. Просто натурально ловушка для дураков.
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