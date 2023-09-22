Вероника Логинова: «Рассмотрим возможность обжаловать решение WADA о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу»

Теги допинг WADA РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА рассмотрит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии российской организации антидопинговому кодексу. 

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», – сказала Логинова.

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4 комментария

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Любитель_ФК
Если есть чего обжаловать, то надо непременно это делать, сколько можно терпеть этот вадовский беспредел. Эта ситуация превращается в политический шантаж, по принципу отстранения наших атлетов.
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Irina Kistler
В данный момент это все равно ,что сражаться с ветряными мельницами- выигрывают только адвокаты.
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Rumov
Лохи педальные, может хватит кормить юристов за нас счет. Идите вы лучше работать.
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