Вероника Логинова: «Рассмотрим возможность обжаловать решение WADA о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу»

РУСАДА рассмотрит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии российской организации антидопинговому кодексу.

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», – сказала Логинова.