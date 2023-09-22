Вероника Логинова: «Рассмотрим возможность обжаловать решение WADA о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу»
РУСАДА рассмотрит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии российской организации антидопинговому кодексу.
Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
«Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», – сказала Логинова.
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