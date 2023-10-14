РУСАДА выявило 114 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года

РУСАДА в сентябре выявило девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Об этом сообщили в пресс-службе антидопингового агентства.

Всего с начала 2023 года РУСАДА зафиксировало 114 случаев нарушений (в сентябре – 9, в августе – 6, в июле – 8, в июне – 6, в мае – 21, в апреле – 16, в марте – 13, в феврале – 25, в январе – 10).

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова ранее заявила, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.