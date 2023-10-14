РУСАДА выявило 114 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА в сентябре выявило девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Об этом сообщили в пресс-службе антидопингового агентства.

Всего с начала 2023 года РУСАДА зафиксировало 114 случаев нарушений (в сентябре – 9, в августе – 6, в июле – 8, в июне – 6, в мае – 21, в апреле – 16, в марте – 13, в феврале – 25, в январе – 10).

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова ранее заявила, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
А слона то РУСАДА и не заметила и вполне сознательно, у правильного штаба-почему ксенон запрещенный не хотите обнаруживать и проводить оперативные проверки на стартах.Или не прикасаемые?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lesana
но помилуйте, это ж за бугром все на допинге, а российский спортсмен чист, бел и прозрачен, как слеза. Не портите идеологическую картинку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
Ответ Дружба11
А слона то РУСАДА и не заметила и вполне сознательно, у правильного штаба-почему ксенон запрещенный не хотите обнаруживать и проводить оперативные проверки на стартах.Или не прикасаемые?
сенька-тузик?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий