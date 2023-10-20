Олимпийский комитет России приостановил финансирование программ на 3,5 млрд рублей

Теги ОКР Владимир Сенглеев деньги Легкая атлетика

ОКР приостановил финансирование программ на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Об этом заявил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

«Из-за того, что мы не подтвердили источники финансирования, мы приостановили финансирование программ на 3,514 млрд рублей», – сказал Сенглеев.

Гендиректор ОКР уточнил, что ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров организации в связи с санкциями в отношении России.

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13 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Санкции идут нам на пользу!
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Dmitriy Racheev
Прорыв с толчком и рывком. Главное, не увольнять руководителей окр, их холопов и секретуток - это будет бесчеловечно
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Andrey Maximkin
После вчерашнего балабольства эта сегодняшняя новость особенно в масть)
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Саша Пушкин
Ответ Боевой Бурят Путина
Санкции идут нам на пользу!
Но при этом за призыв к введению санкций против РФ дорогим россиянам грозит до трех лет лишения свободы по статье 284.2 УК.

Если санкции нам на пользу, как твердили нам все эти годы первые люди государства и их ручные пропагандисты, то подобную статью ввели откровенные вредители, которые не желают добра стране.
Или как? Что-то я запутался...
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teddy10
Особого изящества этой новости добавляет факт, что данное заявление гендиректор ОКР сделал на форуме "Россия – спортивная держава" в рамках круглого стола: "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы"
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Биомеханоид
Хороший такой холодный окстящий душ, на фоне последних громких заявлений и обещаний по спорту (см.ленту). По делам и фактам надо судить, а они вот такие. Деньги уши на другое мероприятие.
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Заблудившийся
Обязать госшараги предоставлять ’физкультурников" на "праздники"(белый верх, чёрный низ) и можно сказать, что дело в ...шляпе :)))
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Kycok Dobra
Главное чтоб на парады пирамидки из людей были, серьезно, давно не видел..
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Pasha0403
тане навке и авербуху надо перенаправить
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leon01
Я даже знаю куда эти деньги пойдут)
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Atsuktuvas
Надо смотреть на это философски - где-то убывает, где-то... тоже убывает.
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Лариса Шевкун
Зато на проЖекты. типа спортивных парадов. деньги найдутся
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Ирина С
Вообще смысла не поняла. Финансирование ОКР было или не было? Если было, то почему нельзя подтвердить источники: им, что, анонимы деньги присылают? И если средства, всё-таки, получены ОКР, а программы не финансируются, то какова дальнейшая судьба этих 3,5 млрд рублей?
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