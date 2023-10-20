Олимпийский комитет России приостановил финансирование программ на 3,5 млрд рублей

ОКР приостановил финансирование программ на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Об этом заявил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев на форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

«Из-за того, что мы не подтвердили источники финансирования, мы приостановили финансирование программ на 3,514 млрд рублей», – сказал Сенглеев.

Гендиректор ОКР уточнил, что ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров организации в связи с санкциями в отношении России.