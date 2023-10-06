ОКР c 2024 года перестанет финансировать выплату зарплат сотрудникам общероссийских спортивных федераций

ОКР с 2024 года сократит расходы на общероссийские спортивные федерации.

Как сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России ( ) Владимир Сенглеев, организация перестанет финансировать выплату зарплат сотрудникам общероссийских спортивных федераций.

Речь идет о финансировании зарплат специалистов по международной, финансово-юридической, антидопинговой деятельности, организации спортивных мероприятий и обеспечению реализации программ развития спорта.

В 2023 году на эти цели было выделено 214 млн рублей на 158 сотрудников, в 2022-м – 160 млн рублей на 144 специалистов.

«В полном объеме мы обязательства перед общероссийскими спортивными федерациями выполнили, но, увы, этот проект мы с 1 января 2024 года останавливаем в связи с отсутствием необходимого источника финансирования.

Ситуация, которая, конечно, влияет на нашу работу – дело в том, что наши основные спонсоры работали с прицелом на Олимпийские игры, это тоже сказалось на нас. Мы в итоге один из договоров с генеральным спонсором не смогли подписать в силу того, что под вопросом участие в Олимпийских играх», – сказал Сенглеев.

При этом он отметил, что бюджет ОКР обеспечен до 2027 года, организация продолжит реализацию концепции развития олимпийских видов спорта.

Общий объем финансирования на этот период составит почти 1,4 млрд рублей без учета программ развития массового спорта, осуществления международной деятельности.