ОКР c 2024 года перестанет финансировать выплату зарплат сотрудникам общероссийских спортивных федераций

Теги Олимпийская сборная России ОКР Владимир Сенглеев деньги Легкая атлетика

ОКР с 2024 года сократит расходы на общероссийские спортивные федерации.

Как сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев, организация перестанет финансировать выплату зарплат сотрудникам общероссийских спортивных федераций.

Речь идет о финансировании зарплат специалистов по международной, финансово-юридической, антидопинговой деятельности, организации спортивных мероприятий и обеспечению реализации программ развития спорта.

В 2023 году на эти цели было выделено 214 млн рублей на 158 сотрудников, в 2022-м – 160 млн рублей на 144 специалистов. 

«В полном объеме мы обязательства перед общероссийскими спортивными федерациями выполнили, но, увы, этот проект мы с 1 января 2024 года останавливаем в связи с отсутствием необходимого источника финансирования.

Ситуация, которая, конечно, влияет на нашу работу – дело в том, что наши основные спонсоры работали с прицелом на Олимпийские игры, это тоже сказалось на нас. Мы в итоге один из договоров с генеральным спонсором не смогли подписать в силу того, что под вопросом участие в Олимпийских играх», – сказал Сенглеев.

При этом он отметил, что бюджет ОКР обеспечен до 2027 года, организация продолжит реализацию концепции развития олимпийских видов спорта.

Общий объем финансирования на этот период составит почти 1,4 млрд рублей без учета программ развития массового спорта, осуществления международной деятельности.

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5 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Давно пора. Еще и штат сократить в 3 раза, как минимум. В большинстве спортивных федераций 3/4 персонала - это бестолковые бывшие спортсмены, свадебные генералы из бизнеса и политики плюс родственники, знакомые, взятые по блату
+6
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+6
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Ярик01
Неплохая средняя зарплата у этих сотрудников была - 112 тыс.., учитывая, что подобные специалисты обычно имеют другое место основной работы.
+3
0
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Железная Леди
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Т.е. поставили крест на возобновление международных соревнований? А как же "Дружба" " БРИКС" и допинг тоже не надо проверять? А как же Золотая сотня ?
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Татьяна Бурова
А как же взносы в МОК? Т.е мы не участвуем в ОИ, а взносы платим только лишь за то, что нам разрешают состоять в МОК,?
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Татьяна Бурова
А как же взносы в МОК? Т.е мы не участвуем в ОИ, а взносы платим только лишь за то, что нам разрешают состоять в МОК,?
Можно не платить, из МОК исключат, а как потом входить? Об этом, почему-то, призывающие к выходу из МОК, не задумываются.
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