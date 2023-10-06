Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за долга в размере более 8 млн долларов

Олимпийский комитет России подал в швейцарский суд на МОК.

Как сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, это связано с задолженностью со стороны Международного олимпийского комитета в размере более 8 млн долларов.

« нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года.

И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов, общая задолженность у них более восьми с лишним миллионов долларов.

Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», – заявил Сенглеев во время своего выступления на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.