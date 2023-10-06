Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за долга в размере более 8 млн долларов

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Владимир Сенглеев деньги Легкая атлетика

Олимпийский комитет России подал в швейцарский суд на МОК.

Как сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, это связано с задолженностью со стороны Международного олимпийского комитета в размере более 8 млн долларов. 

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года.

И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов, общая задолженность у них более восьми с лишним миллионов долларов.

Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», – заявил Сенглеев во время своего выступления на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.

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5 комментариев

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ДИАНА
Правильно!
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Аркадий Черепашкин
Дальше будет вызов коллекторов, надписи в швейцарских подъездах, звонки родственникам, видимо
+9
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Anna Stefan
Проснулись. Не прошло и двух лет. Федерации будут подавать в суд на международные союзы или ещё года три будут ждать?
+5
-2
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Сергей48
Ответ Anna Stefan
Проснулись. Не прошло и двух лет. Федерации будут подавать в суд на международные союзы или ещё года три будут ждать?
Проценты ждали когда накапают))
+3
0
+3
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dimitrii63
с чего бы сейчас, а не сразу
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