Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за долга в размере более 8 млн долларов
Олимпийский комитет России подал в швейцарский суд на МОК.
Как сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, это связано с задолженностью со стороны Международного олимпийского комитета в размере более 8 млн долларов.
«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года.
И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов, общая задолженность у них более восьми с лишним миллионов долларов.
Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора», – заявил Сенглеев во время своего выступления на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.
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