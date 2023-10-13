Бах о том, почему МОК не выплатил ОКР 8 млн долларов: «За последние месяцы или год выплаты не могли быть проведены из-за санкций»

Томас Бах объяснил, почему МОК не выплатил ОКР 8 млн долларов.

Ранее Олимпийский комитет России ( ) подал в швейцарский суд на МОК из-за имеющейся задолженности со стороны МОК в размере более восьми миллионов долларов.

«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций, понятия не имею, сколько они накопили там денег.

Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц. Если поймем такую необходимость, будем поддерживать атлетов напрямую, но не через отстраненный НОК», – сказал президент .

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго