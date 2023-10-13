Бах о том, почему МОК не выплатил ОКР 8 млн долларов: «За последние месяцы или год выплаты не могли быть проведены из-за санкций»
Томас Бах объяснил, почему МОК не выплатил ОКР 8 млн долларов.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подал в швейцарский суд на МОК из-за имеющейся задолженности со стороны МОК в размере более восьми миллионов долларов.
«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций, понятия не имею, сколько они накопили там денег.
Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц. Если поймем такую необходимость, будем поддерживать атлетов напрямую, но не через отстраненный НОК», – сказал президент МОК.
А потом вопросы в комментариях "а чего это ОКР перестал кланяться МОКу, ведь деньги потеряли"))
воры, они и есть воры, как не крути.
вор всегда найдет оправдание)