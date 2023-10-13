Бах о том, почему МОК не выплатил ОКР 8 млн долларов: «За последние месяцы или год выплаты не могли быть проведены из-за санкций»

Теги МОК ОКР Томас Бах деньги Легкая атлетика

Томас Бах объяснил, почему МОК не выплатил ОКР 8 млн долларов.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подал в швейцарский суд на МОК из-за имеющейся задолженности со стороны МОК в размере более восьми миллионов долларов.

«За последние месяцы или год выплаты МОК в ОКР не могли быть проведены из-за санкций, понятия не имею, сколько они накопили там денег.

Мы защищаем атлетов, а не наказываем их за действия официальных лиц. Если поймем такую необходимость, будем поддерживать атлетов напрямую, но не через отстраненный НОК», – сказал президент МОК.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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13 комментариев

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goshforever
ФИФА и УЕФА как-то переводили деньги в РФС эти полтора года, а старый лжец Бах придумал байку, чтобы не переводить деньги в Россию в соответствии с обязательствами.

А потом вопросы в комментариях "а чего это ОКР перестал кланяться МОКу, ведь деньги потеряли"))
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Лемур
Какие же лжецы эти европейские коррупционеры.
+14
-2
+12
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Ильдар М
Мелкие воришки с громкими словами
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Ярик01
О, 8 лямов на подготовку нейтралов нашлись )
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Гамарджоба Генацвале
Наложить санкции, а потом не переводить деньги, ссылаясь на санкции - профит!
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Е...С
Нейтральные спортсмены имеют теперь финансирование.
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olvl
Как удобно - придумали санкции, и можно не платить. Красота. Просто лайфхак.
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<vella>
нормально так ограбили на 8 млн)
воры, они и есть воры, как не крути.
вор всегда найдет оправдание)
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Gemma157
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Где деньги, Лебовски? Т.е. Бах..
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olvl
А не выплатил, потому что решил их себе взять - украсть, это называется.
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Gelios77
не могут перевести? Пусть привозят кэшем. В чемодане.
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N-fox
Удобненько.
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Любитель_ФК
По аналогии, в связи с санкциями, ОКР тоже может не вносить свои взносы, раз уж пошел такой разговор.
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