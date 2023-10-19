МПК утвердит критерии участия россиян в Паралимпиаде-2024 в конце октября

Критерии участия россиян в Паралимпийских играх-2024 утвердят в конце октября.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«В конце октября должно состоятся заседание исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК), на котором будут обсуждаться и утверждаться критерии допуска российских спортсменов на международные соревнования, проводимые под эгидой МПК, и на Паралимпийские летние игры в Париже.

Решение об участии наших паралимпийцев в соревнованиях будет приниматься после получения критериев допуска», – сказал Рожков.

В сентябре генассамблея МПК проголосовала против полного приостановления членства ПКР. При этом российские спортсмены имеют право участвовать в Паралимпиаде в нейтральном статусе.