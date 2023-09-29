Олег Матыцин: «Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет ПКР на международной арене»

Теги Паралимпийские игры Олег Матыцин ПКР МПК паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Олег Матыцин прокомментировал новость о допуске россиян к Паралимпиаде-2024.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде-2024 в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта.

Российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене. Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе.

Мы успешно провели Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», многие иностранные спортсмены выразили интерес к участию в организованных нами соревнованиях, а уровень сервисов для всех категорий был неизменно высок.

В мировом спортивном движении наблюдается усталость от политизации спорта, необъективных решений в угоду интересов отдельных стран, такого несправедливого отношения не должно быть к спортсменам, какие бы страны они ни представляли.

Мы продолжим обеспечивать все необходимые условия для участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях, чтобы они могли показать свои лучшие результаты», – сказал министр спорта России. 

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