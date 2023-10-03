Павел Рожков: «Сейчас идет серьезная работа по переводу ПКР в Азиатский паралимпийский комитет»
Павел Рожков заявил, что ПКР готовится к переводу в Азиатский паралимпийский комитет.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что россияне могут выступить на Играх-2024 в нейтральном статусе.
«Нейтральный статус – для нас это тоже, честно говоря, победа. Будем оспаривать или не будем – это другой вопрос, но важно, что нас допустили.
Сейчас выступление на Паралимпийских играх – это отдельная тема. У нас сегодня идет серьезная работа по переводу в Азиатский паралимпийский комитет.
Мне прислали аккредитацию и приглашение, они готовы нас видеть у себя, мы в это направление с удовольствием движемся», – сказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР).
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