WADA обратится в CAS после уведомления от РУСАДА о несогласии с условиями восстановления («Матч ТВ»)

WADA обратится в CAS после заявления РУСАДА о несогласии с условиями восстановления.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление «о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления».

По информации « », WADA обратится в Спортивный арбитражный суд ( ).

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

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