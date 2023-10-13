WADA обратится в CAS после уведомления от РУСАДА о несогласии с условиями восстановления («Матч ТВ»)

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Матч ТВ Легкая атлетика

WADA обратится в CAS после заявления РУСАДА о несогласии с условиями восстановления.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление «о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления».

По информации «Матч ТВ», WADA обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами

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5 комментариев

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Delirium
Похоже WADA очень хочет затянуть процесс восстановления РУСАДА.
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Люблю Женьку
Для МаргаритыВСафроновой: Когда это время пройдёт? 🤷‍♀️ С каждым днем всё хуже и хуже ситуация для нашего спорта, а вы на что то надеетесь...
Для чего вы ограничиваете комменты?
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Viks
Ответ Маргарита В Сафронова
По сути все эти события предсказуемы. Наши ведут себя предельно грамотно. Всӗ выполняют, оплачивают, на всӗ реагируют, всегда вежливы и действуют в рамках закона. Западные же постоянно нарушают и провоцируют. Когда пройдёт время, наши просто предоставят все подтверждающие документы и везде будут правы.
и действуют в рамках закона. --- Какого Закона?
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