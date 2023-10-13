Томас Бах: «Комиссия по этике МОК проверила Исинбаеву и Тарпищева, они не имеют контрактных отношений с российской армией»

Глава МОК объяснил продолжение сотрудничества с Еленой Исинбаевой и Шамилем Тарпищевым.

«Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России.

Для того, чтобы удостовериться в одинаковом подходе к атлетам и официальным лицам, комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой – ни , ни не имеют контрактных отношений с российской армией, они не поддерживали конфликт на Украине», – сказал глава МОК Томас Бах.