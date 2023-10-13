Томас Бах: «Комиссия по этике МОК проверила Исинбаеву и Тарпищева, они не имеют контрактных отношений с российской армией»

Теги Шамиль Тарпищев Елена Исинбаева МОК Томас Бах Р-Спорт Легкая атлетика

Глава МОК объяснил продолжение сотрудничества с Еленой Исинбаевой и Шамилем Тарпищевым.

«Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России.

Для того, чтобы удостовериться в одинаковом подходе к атлетам и официальным лицам, комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой – ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армией, они не поддерживали конфликт на Украине», – сказал глава МОК Томас Бах.

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11 комментариев

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justbored
Анвярычем можно только восхищаться. Непотопляемый и вечный. ))
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ann-ermolova
А зачем нам вообще, в контексте последних событий, представители МОК в России? А Леночке поручат мониторить соцсети спортсменов, на предмет наличия фото на фоне российских флагов?
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Дмитрий
Спросили у Елены, что такое черпак? Она ответила, емкость для набора воды. Тарпищев отказался красить траву возле офиса.
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Jedef
да как он это делает?! косячит во все стороны, но выходит сухим почти из всех ситуаций
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Ярик01
Надо переименовать теннисный центр имени Шамиля Тарпищева в Москве, Белгороде и в Саранске, раз он не поддерживает СВО.
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<vella>
а Кондратюк имеет))
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Олег Ивакин
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев 15 января в Крыму презентует программу развития тенниса в регионе до 2020 года. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Завтра лечу в Крым. Мы подготовили программу развития тенниса в Крыму до 2020 года и представим ее там", - сказал Тарпищев.

Так можно было?
При этом футболистов пугали, что за любые взаимодействия с крымским футболом --сразу бан.
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igor nn
Ответ justbored
Анвярычем можно только восхищаться. Непотопляемый и вечный. ))
Восточная хитрость.
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