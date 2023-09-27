Польша хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Теги МОК Томас Бах Политика Р-Спорт Олимпиада-2036 НОК Польши Легкая атлетика

Польша хочет провести летние Олимпийские игры 2036 года.

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

«Я хочу заявить, по результатам консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и туризма и его сотрудниками, с правительством, что нашим намерением является начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году.

В ближайшие дни я подготовлю соответствующее письмо председателю Международного комитета Томасу Баху», – сказал Дуда. 

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58 комментариев

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da her@s@nim
Во Львове ?)
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Ola BP
O, kurwa!
+35
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Джульетта
Ответ Montenegro Serbian
Да откуда у поляков такие деньги? ) В Германии поди перекрастились щас с их желаний)
Почему нет ? Они полтора с лишним года больше полутора миллиона беженцев содержат, а их экономика только растёт, только сейчас решили отменить поддержку и то на фоне споров с украинцами насчёт сельского хозяйства , с чего вы и остальные решили что полякам может не хватить денег ? Я надеюсь что они её не получат всё таки , ибо срач будет, но с денежками у них все ок
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Мистер Уайт
Оптимисты, однако. За 13 лет такой п****ц может произойти в мире, что ни Польши, ни Олимпиады уже не будет.
+15
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Montenegro Serbian
Ответ Chinafon2012
Комментарий удален модератором
А причём тут квасные патриоты? Конкретно в теме Польши и ОИ?
+10
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Koulmann
Ответ D-eisler@yandex.ru
инструкция для проведения Польшей олимпиады: 1. украдите деньги
В стране, где есть конкретные выборы и перед ними все ищут друг на друга компромат и трясут, буквально за каждый трактор, украсть что-то очень непросто.
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Koulmann
Ответ Montenegro Serbian
Да откуда у поляков такие деньги? ) В Германии поди перекрастились щас с их желаний)
У поляков только военный бюджет составляет 1/4 от российского.
А спортивная и транспортная инфраструктура уехала далеко вперёд России , ничего нового особо строить не надо.
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Ничего Нового
Вот и определился год нашего триумфального возвращения на Олимпийские игры!
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Ватная палочка
Тут же все кучераголовые порвутся ))
хочу это видеть
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Rurik Adreason
Ответ da her@s@nim
Во Львове ?)
В Королевеце.
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Booligan
Надеюсь, этой страны не будет уже и её закроют по итогам мирного референдума
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kotopandych
Ответ Мистер Уайт
Оптимисты, однако. За 13 лет такой п****ц может произойти в мире, что ни Польши, ни Олимпиады уже не будет.
И что же такого может произойти с Польшей за 13 лет?
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Александр Митраков
Ответ Montenegro Serbian
А причём тут квасные патриоты? Конкретно в теме Польши и ОИ?
А почитайте комментарии
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Dmitry__HiLL
Ответ Montenegro Serbian
Да откуда у поляков такие деньги? ) В Германии поди перекрастились щас с их желаний)
они планируют как раз за эти годы выбить у немцев репарации)))
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vyacheslav777
Ответ Dmitry__HiLL
Как показательно. В 1936 году одни нацисты Олимпиаду приняли, сто лет спустя планируют другие.
Через сто лет таких же исключили
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IntoTheRainBow
интересно где

большой стадион с дорожками у них фактически уже есть, Шлёнски под Катовице, пару лет назад закончили реконструкцию, крытые арены - в том же Катовице, или "за углом" в Кракове достаточно новая на пятнашку зрителей
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Montenegro Serbian
Да откуда у поляков такие деньги? )

В Германии поди перекрастились щас с их желаний)
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Andrey Chengaev
Ну учитывая, что ОИ-2032 ушли Брисбену, большие города больше не хотят проводить такие крупные соревнования. Вероятно, время дорогущих пафосных олимпиад проходит, дальше нас ждут более скромные мероприятия.
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Алексей Васильев
Ответ fbd
Ну так то одна из самых быстроразвивающихся экономик Евросоюза (до пандемии во всяком случае) с размером экспорта не сильно ниже той же РФ (но импорт тоже большой). Да и инфраструктура в большинстве своем уже есть хорошая. Че бы и нет?
Засчет чего растет экономика Польши?
Торговля недрами, научные инновации, транзит грузов?
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Вечно в бане
Ответ Dmitry__HiLL
Как показательно. В 1936 году одни нацисты Олимпиаду приняли, сто лет спустя планируют другие.
Поляки теперь тоже нацисты? Занимательно.
А кто вообще в мире не нацисты, кроме нас, сербов, и африканских и азиатских «друзей»?
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bel01
Комментарий удален пользователем
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bad_bear
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в кенисберге более вероятно )
мечтай, XoXoL 🤡
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Andrey Chengaev
Ответ Montenegro Serbian
Да откуда у поляков такие деньги? ) В Германии поди перекрастились щас с их желаний)
В таких странах дешевле проводить ОИ - меньше стоимость рабочей силы, меньше стоимость земли, не такой раздутый бюрократический аппарат, на всяких открытиях-закрытиях сэкономят.
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a2wai
Ответ Вечно в бане
То есть денацифицировать надо не только Украину, а всю Европу, как я понимаю? А Канада настолько нацистская оказалась, что спикера этого самого парламента выперли со скандалом, держу в курсе. Я понимаю, конечно, что игнорировать такой жирный подарок, который сделали идиоты нашей пропаганде, очень сложно, но стоит хоть немного ознакомиться с контекстом, прежде чем визжать «уууу, мерзкие канадские фашики, всем парламентом старому фашику хлопали».
Да все там знали, что это был за старик, спикер парламента попросту взял удар на себя, чтобы не выперли, например, вице-премьера, которая является потомком настоящей фашни)
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Rurik Adreason
Ответ Dmitry__HiLL
они планируют как раз за эти годы выбить у немцев репарации)))
А заодно и у правопреемницы СССР.
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