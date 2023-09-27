Польша хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года
Польша хочет провести летние Олимпийские игры 2036 года.
Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.
«Я хочу заявить, по результатам консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и туризма и его сотрудниками, с правительством, что нашим намерением является начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году.
В ближайшие дни я подготовлю соответствующее письмо председателю Международного комитета Томасу Баху», – сказал Дуда.
А спортивная и транспортная инфраструктура уехала далеко вперёд России , ничего нового особо строить не надо.
хочу это видеть
большой стадион с дорожками у них фактически уже есть, Шлёнски под Катовице, пару лет назад закончили реконструкцию, крытые арены - в том же Катовице, или "за углом" в Кракове достаточно новая на пятнашку зрителей
В Германии поди перекрастились щас с их желаний)
Торговля недрами, научные инновации, транзит грузов?
А кто вообще в мире не нацисты, кроме нас, сербов, и африканских и азиатских «друзей»?