Польша хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Польша хочет провести летние Олимпийские игры 2036 года.

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

«Я хочу заявить, по результатам консультаций, которые мы провели с руководством Польского олимпийского комитета, с министром спорта и туризма и его сотрудниками, с правительством, что нашим намерением является начать борьбу за летние Олимпийские игры в нашей стране в 2036 году.

В ближайшие дни я подготовлю соответствующее письмо председателю Международного комитета », – сказал Дуда.