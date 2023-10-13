МОК о конфликте Израиля и Палестины: «Члены исполкома выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней»

Теги МОК Марк Адамс Политика Р-Спорт Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете отреагировали на конфликт Израиля и Палестины.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

«Члены исполкома МОК выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней и сочувствие всем пострадавшим от этого трагического происшествия», – заявил директор организации по коммуникациям Марк Адамс. 

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46 комментариев

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Беглый*
Ответ ДИОНИС
В МОК выразили только озабоченность - и всё?!
Щас России санкции какие-нибудь выпишут
+68
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Лакс
Ну да, здесь же "51-й штат" США много лет уже оккупировал другое, и признанное ООН и др., государство.
Но это совсем другая оккупация, другие стандарты и свои "сукины сыны".
+56
-14
+42
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ДИОНИС
В МОК выразили только озабоченность - и всё?!
+44
-5
+39
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Shima96
Ответ NJ1982
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Независимость Государства Палестина по состоянию на конец июля 2019 года признали 138 из 193 государств — членов ООН.

не позорился бы, брат сиона ты наш
+40
-7
+33
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ks-1993
но за белый фосфор никого не отстранят и ещё доп квоты дадут
+31
-1
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Defender64
Палестину бы отстранили, но у них и так никто не выступает, наверное?
+28
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MosFzz
Ответ NAVI BUCHET
А за что их отстранять? За то что они защищаются??
За нарушение международного гуманитарного права, признанного ООН, путем ковровых бомбардировок детей и женщин в Газе, блокирование доступа к пресной воде.
+23
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Федор Петров
Ответ NJ1982
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Палестина частично признана. Она участвует в олимпийских играх. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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Blut Haos
Давно уже этот МОК превратился в исполнителя воли СШП, они только и могут, как и ООН в принципе, для РФ вводить санкции, отстранять, а для других выражать озабоченность, беспокойство...
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maks44
Международный Озабоченный Комитет
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Beriya
только могут озаботится,,,больше нечего
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Тюменский медвежонок
арабы зверски убивают мирных, евреи зверски в ответ истребляют мирных, что же в такой ситуации сделать? хм, нужно подумать, пожалуй нужно еще кого-то отстранить в России и пару санкций добавить, а Израиль официально поддержим, потому что убивают "ВО ИМЯ ДОБРА!"
+12
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MosFzz
Чё там по отстранению Израиля?
+16
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Сергей Жарковский
Интересно какие санкции МОК примет в отношении Израиля и Палестины?!
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Adel Khaniev
Озабоченные
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Хей-Хо, а ну пошли!
Предлагаю ,по этому поводу,помимо исключения ОКР, обязать их продолжать платить взносы и оплачивать отпуска всем членам МОК.
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Princess23
что то я не заметила что б с Бухарест Троффи массово сняли израильских спортсменов
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Юрий Горкин
Ответ NAVI BUCHET
А за что их отстранять? За то что они защищаются??
За массовые убийства путем ковровых бомбардировок. За косплей блокады Ленинграда. Этого мало?
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Mbest77
Ответ NJ1982
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Талибан* такой: «В смысле?» 😂

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ, но с которой почему-то проводятся официальные встречи чиновниками 🤷‍♂️
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Денис Давыдов
СМИ теперь боятся любой конфликт войной назвать? 😄
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Пьяная Бестия
Ответ Беглый*
Комментарий удален пользователем
Исключительно за счёт насилия
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Гусеконь
Самое прикольное, что ни Украина, ни Россия войну не объявляли, а Израиль объявил.
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Сергей Гришин
одно слово-члены😂
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Лиля Симонова
Происшествия??? Это террор преступной организации и, как следствие, тысячи жертв с обеих сторон.
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Виктор Войнов
Ну конечно они озабочены. Стульев всё больше и больше
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