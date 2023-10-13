МОК о конфликте Израиля и Палестины: «Члены исполкома выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней»

В Международном олимпийском комитете отреагировали на конфликт Израиля и Палестины.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

«Члены исполкома выразили крайнюю озабоченность событиями последних дней и сочувствие всем пострадавшим от этого трагического происшествия», – заявил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.