МОК не стал комментировать отказ украинцев поздравлять представителей Грузии на Гран-при среди юниоров

Теги МОК ISU сборная Украины пары Гран-при среди юниоров сборная Грузии Политика Р-Спорт Лука Берулава Анастасия Метелкина Виолетта Серова Иван Хобта Фигурное катание

МОК отказался комментировать ситуацию с украинским фигуристами Серовой и Хобтой.

На этапе юниорского Гран-при в Будапеште грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава одержала победу, украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта стали вторыми. 

На церемонии награждения Метелкина и Берулава подошли к серебряным призерам, однако Серова и Хобта не отреагировали на это. 

«Поскольку ваш вопрос касается мероприятия ISU, мы любезно направляем вас к ISU», – заявили в МОК

Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Это другое (с)
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Дмитрий9779
Лицемеры
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Mohnatiy
Профессионально стрелки перевели))
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Лия Романова
«любезно» )))))))
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Alla Belova
Чей вопрос был?
Грузинской федры или нашей?
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Назар Игорь
МОК давно придерживается политики страуса - голову в песок, и никаких эмоций. Мы же вне политики...
+2
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Katerina Sunny
Ответ Alla Belova
Чей вопрос был? Грузинской федры или нашей?
Р-спорт явно не грузинский. И вопрос скорее журналиста, а не какой-либо из федераций.
+1
0
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Tatiana Klm
Ответ Alla Belova
Чей вопрос был? Грузинской федры или нашей?
Правильное замечание от Вас: пусть грузинская федра выясняет.
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