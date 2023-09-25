МОК не стал комментировать отказ украинцев поздравлять представителей Грузии на Гран-при среди юниоров
МОК отказался комментировать ситуацию с украинским фигуристами Серовой и Хобтой.
На этапе юниорского Гран-при в Будапеште грузинская пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава одержала победу, украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта стали вторыми.
На церемонии награждения Метелкина и Берулава подошли к серебряным призерам, однако Серова и Хобта не отреагировали на это.
«Поскольку ваш вопрос касается мероприятия ISU, мы любезно направляем вас к ISU», – заявили в МОК.
Украинские фигуристы Серова и Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Метелкина – Берулава на награждении юниорского Гран-при
Грузинской федры или нашей?