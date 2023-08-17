Дмитрий Васильев: «МОК разрушает, если уже не разрушил, олимпийское движение. Представители неангажированных государств должны руководить международными структурами»

Теги сборная России сборная России жен допинг МОК Пхенчхан-2018 Дмитрий Васильев Политика Р-Спорт Пьер де Кубертен Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что руководство МОК разрушает олимпийское движение.

«Я говорил о деградации, начиная с декабря 2017 года, когда нашу команду несправедливо обвинили в том, что мы используем допинг на государственном уровне, когда нас допустили до Олимпиады [2018 года] без гимна и флага.

Уже тогда было понятно, что олимпийское движение раскалывается. Сейчас все стремится к точке невозврата. Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение. Это печально.

Международными структурами должны руководить представители неангажированных государств, то есть те, кто не будет делить спортсменов на правильных и неправильных. Все в спорте должны быть равны, правила должны применяться ко всем одинаково.

Такая система уже была выработана Пьером де Кубертеном, но в данный момент об этом все забыли, поэтому необходимо создать новую структуру и вспомнить эти общие правила», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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14 комментариев

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Вечно в бане
Март 2022 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.»
Август 2023 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.»
—————————
Декабрь 2029 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.»

Внимание вопрос, что же случится раньше:
А) Разрушится олимпийское движение
Б) Лопнет доллар
В) Загнется запад
Г) Гойда!
+40
-3
+37
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Pertinax Gandi
Олимпийское движение раскалывается на Россию и все остальные. Что-то я не слышал, чтоб в поддержку России от олимпийского движения ещё кто-нибудь откололся. Даже КНДР и Куба вполне комфортно чувствуют себя внутри олимпийского движения.
+22
0
+22
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Биомеханоид
Крах мирового империализма неизбежен. Ура, товарищи!
+18
-1
+17
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dpv
Ответ Вечно в бане
Март 2022 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.» Август 2023 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.» ————————— Декабрь 2029 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.» Внимание вопрос, что же случится раньше: А) Разрушится олимпийское движение Б) Лопнет доллар В) Загнется запад Г) Гойда!
Д) Еще замерзнуть без газа должны )))
+13
-2
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Arty K.
Ладно, этот, с ним всё понятно...
...но журналисты совсем больные, что продолжают его спрашивать
+13
-3
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Александр Скворцов
Успокойтесь господин Васильев! Олимпийское движение было, есть и будет!
+9
-2
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centavr1
страной должны руководить люди, которые живут по законам, а не переписывают их под себя и не рассказывают про "новые территории" в ХХ1 веке.
и доллар скукоживается, добавил васильев.
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Гур
Там ещё кстати кое-кто кое-где кое-что разрушает 🤫
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Черный Дворник
Кто о чем,а вшивый про баню....
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bengalsckyzh
Ответ Pertinax Gandi
Олимпийское движение раскалывается на Россию и все остальные. Что-то я не слышал, чтоб в поддержку России от олимпийского движения ещё кто-нибудь откололся. Даже КНДР и Куба вполне комфортно чувствуют себя внутри олимпийского движения.
А почему Куба, даже???)))
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JL JL
бе?
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Алекс Алекс
Ответ Вечно в бане
Март 2022 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.» Август 2023 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.» ————————— Декабрь 2029 года, Дмитрий Васильев: «Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.» Внимание вопрос, что же случится раньше: А) Разрушится олимпийское движение Б) Лопнет доллар В) Загнется запад Г) Гойда!
Бобик сдохнет…
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