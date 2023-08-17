Дмитрий Васильев: «МОК разрушает, если уже не разрушил, олимпийское движение. Представители неангажированных государств должны руководить международными структурами»

Дмитрий Васильев считает, что руководство МОК разрушает олимпийское движение.

«Я говорил о деградации, начиная с декабря 2017 года, когда нашу команду несправедливо обвинили в том, что мы используем допинг на государственном уровне, когда нас допустили до Олимпиады [2018 года] без гимна и флага.

Уже тогда было понятно, что олимпийское движение раскалывается. Сейчас все стремится к точке невозврата. Нынешнее руководство МОК (Международного олимпийского комитета), к великому сожалению, разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение. Это печально.

Международными структурами должны руководить представители неангажированных государств, то есть те, кто не будет делить спортсменов на правильных и неправильных. Все в спорте должны быть равны, правила должны применяться ко всем одинаково.

Такая система уже была выработана Пьером де Кубертеном, но в данный момент об этом все забыли, поэтому необходимо создать новую структуру и вспомнить эти общие правила», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.