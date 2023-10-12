Журова о решении МОК отстранить ОКР: «Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из России только ради Олимпиады»

Теги Владимир Путин Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Политика Игры дружбы Коньки/шорт-трек

Светлана Журова связала действия МОК с политическим давлением от Запада.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Меня больше удивляет, почему они не сделали этого раньше. Идет же информационная война. Что меняется? Наших спортсменов все равно не допускают до ОИ, есть у нас олимпийских комитет или нет.

Нейтральный статус они убрать не могут. Они удовлетворили политическое давление со стороны стран Запада, в том числе Украины. Нас уже официально вводят в нейтральный статус. Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из России только ради Олимпиады.

– Стоит ли ехать теперь нейтральными?

– Все спортсмены будут решать сами – сам же президент так сказал. Наш президент действует без нарушения прав спортсменов. Но у нас будут свои соревнования. Теперь, например, еще больше вырастет статус Игр Дружбы, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

11 комментариев

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KMR
С чего это статус вырастет?
Это выходит ,что если игрока не берут в топ команду и он играет во дворе,то статус его беготни вырастает?
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За здоровье
Если с Вашей свадьбы убежала невеста, то неизвестно кому еще повезло.
+4
0
+4
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Петр Петров
А Володин сказал , что их ждет Магадан .
+3
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starichok77
Ответ KMR
С чего это статус вырастет? Это выходит ,что если игрока не берут в топ команду и он играет во дворе,то статус его беготни вырастает?
именно так! вспоминаю монолог при балерину из Большого театра, который читал лектор (Евгений Евстигнеев)
+2
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Амброзия
Пусть бегут, жалеть нужно этих психически-нездоровых людей, зацикленных на олимпиаде. Сколько спортсменов мечтают поехать на ОИ , а сколько их выигрывают? Даже говорить не о чем! Пустое!
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Alexander Rakhilkin
Ответ За здоровье
Если с Вашей свадьбы убежала невеста, то неизвестно кому еще повезло.
В оригинале было чуток по другому «Если к другому уходит невеста…», но в целом всё верно. Только если Россия - невеста, то она не сбежала, а её прогнали
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Девушка Безимени
и депутатов с собой прихватят
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ноунэйм
А она родственница Журова? Все ж размышления намного адекватнее
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Yan D
Ответ За здоровье
Если с Вашей свадьбы убежала невеста, то неизвестно кому еще повезло.
Невесте стопудово повезло
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