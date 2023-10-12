Журова о решении МОК отстранить ОКР: «Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из России только ради Олимпиады»

Светлана Журова связала действия МОК с политическим давлением от Запада.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Меня больше удивляет, почему они не сделали этого раньше. Идет же информационная война. Что меняется? Наших спортсменов все равно не допускают до ОИ, есть у нас олимпийских комитет или нет.

Нейтральный статус они убрать не могут. Они удовлетворили политическое давление со стороны стран Запада, в том числе Украины. Нас уже официально вводят в нейтральный статус. Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из России только ради Олимпиады.

– Стоит ли ехать теперь нейтральными?

– Все спортсмены будут решать сами – сам же президент так сказал. Наш президент действует без нарушения прав спортсменов. Но у нас будут свои соревнования. Теперь, например, еще больше вырастет статус Игр Дружбы, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.