Станислав Поздняков: «Рекомендации МОК, как заявил один наш украинский коллега, пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Политика Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал, что рекомендации МОК подготовили на Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Нынешние рекомендации носят запретительный характер и не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх. Мы это регулярно доводим до сведения наших коллег из Лозанны.

Для участия наших спортсменов необходимо отменить пресловутые рекомендации, которые, как заявил один наш украинский коллега, были подготовлены на Украине и пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны. И будем с этим бороться со всей принципиальностью.

Нужно вернуться к истокам, которые были заложены основателем олимпийского движения, который мечтал посредством спорта сделать несовершенный мир лучше. К этому мы и призываем наших коллег из Лозанны, из международных спортивных федераций», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

Оказывается, мировой спорт не порвал с Россией. Но история с Федотовым и вердикт по Валиевой могут увести в пропасть

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19 комментариев

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Koulmann
Ребята, все никак не могут определиться, откуда же влияние такое у Киева. То государства такого нет на карте, то марионетка США, однако прямые указания МОКу дает, а тот их выполняет!

Ничего себе! Вот это страна 404)
+44
-12
+32
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Ярик01
Дешевая бредятина, украинцы совсем не хотят чтобы спортсмены с российским паспортом участвовали в соревнованиях, в любом виде, какая связь с рекомендациями МОК.
+25
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Yan D
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Koulmann
>>Нужно вернуться к истокам, которые были заложены основателем олимпийского движения, который мечтал посредством спорта сделать несовершенный мир лучше

Отличный план, Станислав! А теперь бегом за парту, изучать основные идеи де Кубертена и много думать после!

>>Кубертен подчеркивал, что олимпизм рожден огромной потребностью в мире и братстве.

Ведь Россия проповедует мир, точно! А сколько у нее официально заявленных (не)дружественных братских стран! Да и вообще согласно попрвыкам в конституции все международные договора стоят ниже российских. Вот вам и отношение к Олимпийскому перемирию и к решениям ООН.
+14
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+7
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KMR
Что- то я не помню,чтобы в истоках было начинать захват территорий между ои и паралимпийскими играми,как в 2014 так и в 2022.
+14
-10
+4
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Kestutis Ceponis
Поздняков и другие функционеры до сих пор обвиняют Украину в тех бедах, которые она создала. Нужно быть умным и смотреть на жизнь реалистично. Я не хочу углубляться в эту ситуацию, вы все равно скажете, что Украина в этой ситуации самая виноватая. Те, у кого хорошая память, должны помнить, что я сказал полтора года назад. Я сказал, что из-за глупого решения главы государства спортсмены пропустят не одну Олимпиаду. Большинство людей могут обвинить меня в русофобии, но это не так, потому что я сейчас на пенсии, но проработал учителем истории 40 лет. Спасибо за понимание.С уважением.
+7
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KMR
Ответ Мэй Касахара
Поднял с колен)
Начали одеваться)
+5
-2
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Мэй Касахара
Ответ Yan D
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Поднял с колен)
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Beriya
два года твердили что из США, а тут во как...........
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Валентин и ыч
Если бы рекомендации подготовила Украина, то, очевидно, там был бы простой запрет всем спортсменам РФ и РБ без оговорок.
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mnogokotin3
напомним, рф гарантировала целостность украины будапештским меморандумом
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lokoshop
Ответ Koulmann
Сейчас к вам прибегут местные невежды, которые будут кричать про Цхинвал и Грузию)) Ждите. Когда задаёшь вопрос - какое отношение Россия имеет к Цхинвалу, то "пользователь ограничил ответы". :)
а не слишком ли тебя много в первых комментариях? как будто работу делаешь
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Koulmann
Ответ lokoshop
а не слишком ли тебя много в первых комментариях? как будто работу делаешь
Скоро перерыв на обед, не переживай).
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Валентин и ыч
Ответ Beriya
два года твердили что из США, а тут во как...........
из Украины под диктовку США и лично Байдена!
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