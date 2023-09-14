Станислав Поздняков: «Рекомендации МОК, как заявил один наш украинский коллега, пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны»
Станислав Поздняков рассказал, что рекомендации МОК подготовили на Украине.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Нынешние рекомендации носят запретительный характер и не позволят большому количеству спортсменов принять участие в Олимпийских играх. Мы это регулярно доводим до сведения наших коллег из Лозанны.
Для участия наших спортсменов необходимо отменить пресловутые рекомендации, которые, как заявил один наш украинский коллега, были подготовлены на Украине и пришли в Лозанну прямиком из Киева. Мы с ними не согласны. И будем с этим бороться со всей принципиальностью.
Нужно вернуться к истокам, которые были заложены основателем олимпийского движения, который мечтал посредством спорта сделать несовершенный мир лучше. К этому мы и призываем наших коллег из Лозанны, из международных спортивных федераций», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).
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Ничего себе! Вот это страна 404)
Отличный план, Станислав! А теперь бегом за парту, изучать основные идеи де Кубертена и много думать после!
>>Кубертен подчеркивал, что олимпизм рожден огромной потребностью в мире и братстве.
Ведь Россия проповедует мир, точно! А сколько у нее официально заявленных (не)дружественных братских стран! Да и вообще согласно попрвыкам в конституции все международные договора стоят ниже российских. Вот вам и отношение к Олимпийскому перемирию и к решениям ООН.