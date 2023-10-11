ВФЛА сообщила о случаях мошенничества от имени руководства организации

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ВФЛА сообщила о случаях мошенничества от имени руководства организации.

«В настоящее время участились случаи неустановленного мошенничества. Спортсмены и сотрудники ВФЛА получают сообщения в мессенджерах и письма от имени руководства Всероссийской федерации легкой атлетики о выдаче информации неким сотрудникам, которые должны вам позвонить.

Руководство ВФЛА предупреждает, что таких сообщений и писем никому не отправляет. Данные сообщения рассылаются неизвестными лицами и носят мошеннический характер.

Если вам пришло такое сообщение, то не делайте ничего из того, о чем вас просят мошенники, сделайте скриншот переписки или запишите номер телефона и обязательно обратитесь в правоохранительные органы», – говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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