Павел Рожков: «Решение о допуске паралимпийцев в нейтральном статусе – несправедливое. Это дискриминация по национальному признаку»

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Глава ПКР назвал дискриминацией допуск россиян в нейтральном статусе.

29 сентября Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

Также генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) на два года.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о допуске спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе является несправедливым, это дискриминация российских спортсменов по национальному признаку.

Она ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран. При этом отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или в возможности радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на их национальную идентичность», – сказал Павел Рожков. 

«ПКР считает несправедливым решение о приостановлении членских прав ПКР. Ограничения членских прав ПКР являются незаконными и противоречат Конституции и этическим правилам МПК, поскольку отражают в первую очередь политическую позицию МПК.

Я напомнил членам ассамблеи о войне в Афганистане, длящейся более 20 лет, о войнах между Ираном и Ираком, во время которых МПК не занимал ту или иную сторону и не ограничивал в правах кого-либо из участников конфликта.

МПК – международная организация, которая должна работать на объединение паралимпийцев по всему миру, на продвижение паралимпийского спорта и защиту прав спортсменов. Решение генассамблеи противоречит данным целям и принципу нейтральности МПК, провозглашенному Конституцией МПК», – цитирует Рожкова ТАСС. 

1 комментарий

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Doctor V
Ограничения членских прав ПКР являются незаконными и противоречат Конституции и этическим правилам МПК. - Законны, потому как МПК не нарушил никакого Закона. А конституция и правила приняты самим МПК и генассамблея МПК вправе их трактовать и изменять по своему усмотрению.
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